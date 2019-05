JAKARTA- Vivo 15 Pro memiliki tampilan layar lebar dengan kamera pop up. Memang, smartphone sekarang ini semakin berkembang dari segi tampilan hingga spesifikasi yang lebih mumpuni. Kebanyakan dari smartphone terbaru banyak menampilkan desain layar full screen. Untuk mendapatkan tampilan tersebut beberapa vendor harus mengadopsi inovasi terbaru seperti takik hingga pop up kamera.

Saat pertama kali melihat Vivo V15 Pro, ponsel tampak elegan dengan layar penuh meskipun dibalut dengan bodi plastik. Ponsel juga sangat ringan dalam genggaman meskipun memiliki bodi besar. Sayangnya, saat digenggam ponsel masih terasa besar dengan ukuran 6,39 inci. Untuk mengulas lebih lanjut tentang ponsel ini, berikut penjelasannya:

Tampilan

Dibagian depan ponsel hampir penuh dengan layar meskipun masih ada bingkai bezel yang tipis. Kemudian di sisi kanan ponsel terdapat tombol volume dan power. Di sisi kiri, terdapat slot untuk micro SIM dan memori eksternal, Dibagian bawahnya terdapat tombol asisten yang dijuluki Jovi.

Bagian atasnya terdapat headphone jack 3.5mm dan juga pop up kamera yang akan muncul saat kamefa selfie diaktifkan. Bagian bawah terdapat port USB micro dan speaker. Tidak adanya USB type C sangat disayangkan, pasalnya banyak ponsel dengan harga yang sama telah menawarkan type C yang diklaim lebih cepat untuk pengisian daya dan pengiriman data.

Bagian belakangnya terdapat triple kamera dan flash yang dibingkai secara vertikal dan memiliki desain sedikit timbul. Bagian bawahnya terdapat lambang Vivo. Tak ditemukan fingerprint di bagian bodi belakang, pasalnya fingerprint terdapat di layar ponsel.

Kamera Kamera menjadi salah satu keunggulan ponsel ini, pasalnya kamera depan dibekali sensor 32 MP yang diklaim menjadi pertama kali meluncur dipasaran. Selain itu kamera depan juga hadir dalam desain pop up. Saat mencoba kamera depannya, kamera depan sangat cerah dan menampilkan efek beauty. Namun tingkat kecerahan juga dapat diatur dengan efek editan bawaan dari smartphone. Meskipun menampilkan efek cantik, gambar juga menampilkan detail yang cukup baik. Selain itu bagi pecinta selfie ponsel ini juga menghadirkan fitur stiker emoji AR pada foto. Lebih lanjut, kamera belakangnya disematkan tiga kamera dengan sensor 48MP, 8MP, dan 5MP. Dengan tiga kamera, ponsel menawarkan banyak fitur seperti wide angle dan telepoto. Ini memang biasa hadir pada smartphone flagship yang hadir di pasaran. Saat mencoba kamera belakang mampu menampilkan detail yang baik, selain itu bokeh yang dihasilkan pun cukup baik. Performa Vivo mungkin selama ini dikenal dengan smartphone yang identik dengan perempuan karena mode selfienya. Namun dengan ponsel ini tampaknya Vivo ingin menghapuskan anggapan tersebut, pasalnya ponsel hadir dengan spesifikasi yang gahar. Ponsel yang Okezone coba kali ini memiliki RAM 6GB dan penyimpanan 128 GB. Ponsel juga didukung dengan prosesor Snapdragon 675. Dengan konfigurasi seperti ini ponsel seharusnya mampu digunakan untuk pekerjaan berat seperti gaming. Okezone pun mencoba untuk melakukan tes performa dengan mendownload aplikasi benchmark AnTuTu. Adapun hasil yang didapat yakni 174.564. Dengan skor tersebut ponsel ini menduduki peringkat 45 di bawah Redmi Note 7. Tak hanya itu Okezone pun mencoba untuk memainkan game Asphalt 9. Untuk bermain game ponsel ini sangat nyaman dengan layar yang penuh dan besar. Selain itu dengan layar besar penguasaan permainan jadi lebih mudah. Okezone pun mencoba beberapa mode display yang ditawarkan oleh game Asphalt 9 yakni performa, default, dan kualitas tinggi. Saat mengubah mode ke kualitas tinggi, permainan sedikit melambat dibandingkan mode default. Sementara itu saat mencoba performa grafis lebih lancar dan juga lebih menampilkan detail dengan baik. Speaker ponsel pun cukup kencang dan bagus. Baterai Dengan kapasitas baterai 3.700 mAh, penggunan Vivo V15 Pro cukup hemat. Ponsel baterai menyisakan daya 28 persen setelah digunakan dari pukul 09.00 hingga 18.30. Penggunanya yakni menonton video, membuka Instagram, bermain game, dan menyetel musik. Selain itu ponsel juga dilengkapi dengan teknologi fast charging. Saat Okezone melakukan pengisian daya dalam waktu setengah jam ponsel bertambah sekira 39 persen, awalnya 28 persen menjadi 67 persen. Spesifikasi Vivo V15 Pro Layar: 6.39 inci (1080x2316 pixels) AMOLED Berat: 185 gram Prosesor: Snapdragon 675 GPU: Adreno 612 Kamera depan: 32 MP Kamera belakang: Triple Kamera 48MP, 8MP, dan 5MP Baterai: 3.700 mah RAM: 6 GB Memori internal: 128 GB Sistem Operasi: Android 9 Pie Lainya: Loudspeaker, jack 3.5mm Warna:Topaz Blue dan Ruby Red Harga: Rp5,6 jutaan. Baca Juga: Ini Tanggapan Vivo soal Pasar Ponsel Premium di Indonesia

