JAKARTA - Massa Aksi 22 Mei yang memprotes hasil Pemilu 2019 berujung ricuh dan membakar sejumlah kendaraan di Asrama Brimob, di Jalan KS Tubun, Slipi, Jakarta. Ada sekira 11 unit mobil yang dibakar dalam kejadian yang terjadi pada dini hari itu, menurut Kadiv Humas Polri Irjen Mohammad Iqbal. Sementara itu, netizen di Twitter menggaungkan tagar #saveindonesia.



Salah satu netizen, mengunggah posting-an yang menunjukkan lelahnya polisi dalam mengamankan aksi 22 Mei.

Their families may be worries, it's not just for police or people who live in Jakarta & have activities there, it is national worries isn't it? I've been choose 2b silenced throughout this, but to see my country divided makes me so sick tho. Politicals are shame. #saveindonesia pic.twitter.com/vDBaY5QMYi