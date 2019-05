JAKARTA - Beberapa aplikasi media sosial mengalami down atau tidak bisa diakses oleh sebagian pengguna pada hari ini, bersamaan dengan aksi 22 Mei. Pemerintah telah menutup sementara layanan media sosial untuk mencegah penyebaran informasi hoaks maupun provokasi.

Memantau Trends24, Okezone menemukan topik tentang tiga aplikasi media sosial yang tengah down. Mengalahkan #saveindonesia yang berada di urutan lima, #instagramdown menempati urutan pertama, disusul #WhatsAppDown di posisi kedua. #facebookdown juga menjadi tema yang diperbincangkan di dunia maya.

Netizen mengungkap bahwa ketidakmampuan mengakses tiga raksasa media sosial populer ini, sehingga netizen beralih ke Twitter.

Instagram down auto ke Twitter

Whatsapp down auto ke Twitter

Facebook down auto ke Twitter



Memang Twitter itu selalu ada dan selalu setia. No down-down kleb ๐Ÿ˜#instagramdown #WhatsAppDown