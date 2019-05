JAKARTA - Ketika melakukan perjalanan mudik, selain persiapan kendaraan dalam kondisi prima, pengguna juga bisa memanfaatkan aplikasi untuk memudahkan di dalam perjalanan. Aplikasi tersebut membantu agar pengguna tidak tersesat atau mengetahui tentang kondisi jalan.

Beberapa aplikasi peta mungkin telah Anda ketahui. Untuk menggunakan aplikasi yang membantu perjalanan mudik ini, Anda bisa mengunduhhnya di Google Play.

Waze

Aplikasi Waze lebih ditujukan kepada mereka yang sudah mengetahui lokasi tujuan dan menggunakan kendaraan pribadi. Waze didesain untuk menavigasi para penggunanya. Waze bisa menjadi alternatif bagi Google Maps, aplikasi yang populer bagi pengguna perangkat Android.

HERE WeGo

Aplikasi HERE WeGO awalnya dikenal sebagai HERE Maps, tetapi kini telah berubah namanya. HERE WeGO memungkinkan Anda untuk mengunduh peta offline sesuai dengan wilayah Anda.

Selain itu, aplikasi ini juga menyajikan berbagai fitur menarik serta informasi lalu lintas yang akan membantu pengguna dalam perjalanan.

NTMC Mudik NTMC Mudik menjadi aplikasi yang dirilis Korlantas Mabes Polri. Aplikasi menunjukkan informasi seperti titik kemacetan, lokasi pengisian bahan bakar atau SPBU dan rest area. NTMC Mudik juga memungkinkan penggunanya untuk dapat menikmati layanan NTMC TV, sehingga pengguna mengetahui melalui video kondisi lalu lintas. LM - Info Traffic Lalu Lintas Aplikasi LewatMana (lite) membantu Anda tetap update dengan kondisi lalu lintas di sekitar Anda. Anda dapat memiliki tinjauan umum tentang informasi lalu lintas terbaru di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia. Aplikasi membantu Anda merencanakan waktu perjalanan Anda dan untuk menghindari daerah padat. Baca juga: Ketahui Bahaya Menggunakan VPN untuk Buka Blokir Media Sosial

