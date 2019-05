JAKARTA - CEO AMD, Lisa Su mengungkap pada event Computex di Taipei baru-baru ini. Perusahaan mengungkap chip dan prosesor grafis yang meningkatkan tekanan terhadap kompetitor Intel dan Nvidia, baik dari sisi harga dan performa.

Dilansir Techcrunch, Senin (27/5/2019), generasi ketiga Ryzen CPU, chip desktop 7 nanometer pertama mulai dijual pada 7 Juli. Informasi yang diungkap Su juga menyebut chip Ryzen 9 3900x 24-thread, 12-core buatan AMD, yang merupakan flagship di keluarga Ryzen generasi ketiga.

Here's an exclusive #COMPUTEX2019 look at the newest edition to the Ryzen family, the 12 core/24 thread 3rd Gen AMD Ryzen 9 3900X processor. https://t.co/OgLHoqWv9T pic.twitter.com/75FzfpdiKx— AMD Ryzen (@AMDRyzen) May 27, 2019