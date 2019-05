JAKARTA - Aplikasi dan teknologi bisa menjadi penopang utama pembangunan ibukota baru RI menggunakan sistem industri 4.0. Aplikasi dan teknologi juga mendukung lahirnya Smart City atau kota pintar.

Untuk merealisasikan Smart City, Smart Building maupun pembangunan ibukota baru RI menggunakan sistem industri 4.0, diperlukan teknologi yang menopang antara lain Internet of Things (IoT) hingga Blockchain.

Internet of Things (IoT)

Segala sesuatu yang merupakan bagian dari sebuah kota yang pintar perlu terhubung satu sama lain sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan satu sama lain sebagai bagian dari keseluruhan. Teknologi IoT menyediakan tubuh perangkat berkomunikasi yang menyediakan komunikasi lancar menyediakan solusi pintar untuk setiap situasi dan masalah.

Ada berbagai sensor yang berbeda yang digunakan dalam IoT. Berikut adalah beberapa: The Internet of Things (IoT) adalah apa yang membuat segala sesuatu di kota terhubung. Ini adalah tulang belakang kota yang memungkinkan setiap gerakan dan menghubungkan setiap titik. IoT menawarkan konektivitas yang canggih perangkat pintar (smart devices), wearables, rumah tangga pintar (smart home appliances) dan layanan, perangkat medis, kendaraan terhubung, hiburan pintar (smart entertainment), bangunan pintar (smart building) , mobilitas umum yang pintar (smart public mobility), infrastruktur kota pintar (smart city infrastructure), dan semua sistem dan layanan yang melampaui komunikasi mesin-ke-mesin (M2M).

Kebanyakan segala sesuatu berhubungan dengan hari ini memiliki sensor mengumpulkan dan mengirimkan data ke awan (Cloud). Jaringan terhubung, atau Internet of Things (IoT) interkoneksi semua perangkat yang membuat mereka bekerja bersama-sama. Sensor yang tertanam dalam setiap perangkat fisik yang membentuk ekosistem Internet of Things (Iot).

Teknologi Geospasial

Cara yang tepat untuk membangun perencanaan kota untuk kota pintar membutuhkan ketepatan dan analisis dan penggunaan data yang rinci. Ini adalah persis peran utama bermain teknologi geospasial atau geolokasi. Teknologi Geospasial menyediakan pondasi yang mendasari setiap solusi kota pintar (smart city) dapat dibangun. Geospatial menyediakan lokasi dan kerangka yang diperlukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data, mengubah data tersebut dengan cara memfasilitasi solusi berbasis perangkat lunak di sekitar infrastruktur kota pintar.

Artificial Intelligence (AI)

Jumlah besar data yang dihasilkan oleh sebuah kota pintar akan tidak berguna tanpa menggunakan kecerdasan buatan (AI) untuk proses untuk menghasilkan informasi dan nilai. AI memproses dan menganalisa data yang dihasilkan dari mesin-ke-mesin (M2M) interaksi dalam konteks sebuah kota pintar, toko pintar dan infrastruktur kota. Ada banyak aplikasi smart city di mana AI dapat memainkan peran kunci. Dari perbaikan lalu lintas ke manajemen parkir pintar (smart parking management) untuk integrasi aman naik mobil pribadi dan Layanan Antar-Jemput.

Selain itu, penggunaan AI memungkinkan manajemen untuk memiliki pemahaman yang tepat tentang bagaimana kota bekerja. AI dapat membantu dalam perencanaan rute Transportasi Umum otonom, Manajemen Power grid, Manajemen lalu lintas yang pintar, Pengiriman dengan Drone, Layanan pos otonom, atau unit fasilitas perawatan kesehatan, hal tersebut diatas hanya untuk menyebutkan beberapa dari berbagai aplikasi dalam konteks kota pintar.

Robotik

Kolaborasi manusia-robot dapat menambah kota, pekerjaan, kesehatan dan kehidupan sosial di kota pintar masa depan. Mengintegrasikan robot di ruang kota dengan cepat mengubah beberapa kota paling berteknologi maju menjadi kota pintar yang nyata. Kota-kota seperti Dubai, Tokyo dan Singapura adalah contoh bagaimana robot di dunia nyata dapat hidup berdampingan dengan manusia. Ahli di bidang Robotika positif tentang manfaat kerja robot dapat membawa manfaat kepada masyarakat di berbagai bidang. Kolaborasi manusia-robot perlu menimbang dua hal: Bagaimana robot bekerja dan bagaimana manusia memutuskan untuk menggunakan robot.

Pada tahun 2020, Jepang akan memperkenalkan taksi robot untuk para wisatawan yang bepergian ke negara tersebut selama Olimpiade. Kursi pintar akan disiapkan di bandara untuk atlet Paralimpiade . Dan robot sosial akan berinteraksi dengan manusia dalam 20 bahasa yang berbeda. Robot dengan fungsi sosial penerjemah akan membantu orang-orang asing yang berkomunikasi dengan penduduk setempat di Jepang. Hal ini mungkin terdengar bagian dari film fiksi ilmiah. Namun, itu adalah kenyataan yang akan dialami segera oleh banyak pengunjung di Tokyo.

Proyek kota pintar Dubai mencakup bekerja robot sosial dalam pelayanan publik, cara yang sama dilakukan di kota Rotterdam, Belanda Dubai juga menggunakan robot dalam sistem pengawasan dan kebijakan, dan sistem transportasi, sesuatu yang Dubai harapkan untuk memiliki minimal 25 persen otomatisasi pada tahun 2030 menuju tujuan yang lebih besar pada tahun 2050.

Taksi terbang Dubai dikembangkan oleh firma drone jerman, Velocopter dan diuji di wilayah udara Dubai pada 2017. Seorang perwira polisi humanoid juga merupakan bagian dari rencana Dubai. Setelah percobaan selesai, Dubai akan menggantikan 25 persen dari kekuatan polisi dengan polisi robot pada tahun 2030.

Di Singapura, rencana pemerintah nasional dalam memperkenalkan robot sebagai ekstensi fisik untuk manajemen dan kota kontrol sistem yang ada. Setelah diuji kemungkinan ini selama bertahun-tahun sekarang dan bekerjasama dengan Airbus helikopter bus antar-jemput yang driverless, robot digunakan sebagai Singapura Post Delivery melalui drone. Hotel di Singapore juga menggunakan layanan robot untuk membersihkan kamar dan layanan kamar. Selain itu, seorang pilot saat ini sedang mengevaluasi bagaimana robot dapat digunakan untuk pendidikan pra-sekolah dalam waktu dekat.

Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR)

Untuk pengembangan kota pintar, teknologi yang mendalam seperti Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR) merupakan komponen kunci dari Revolusi Industri keempat. VR dan AR memerlukan sejumlah besar data dan mereka membutuhkannya dengan cepat untuk memberikan VR dan AR pengalaman bergerak. Untuk ini, pentingnya mendapatkan kesiapan jaringan 5G di ibukota baru adalah langkah pertama untuk menjamin keberhasilan teknologi ini.

Setelah jaringan 5G terpasang di Ibukota baru, kita dapat berharap untuk hidup di sebuah dunia yang tadinya hanya mungkin di bidang fiksi beberapa tahun yang lalu. Sekarang, menjadi sebuah kenyataan.

Blockchain

Blockchain adalah transformasi global ekonomi digital. Namun, Blockchain teknologi masih sebuah konsep yang cukup baru di lingkungan kota pintar. Mengintegrasikan teknologi Blockchain ke kota pintar dapat memainkan peran penting dalam menghubungkan semua layanan kota pintar yang pada saat yang sama dapat meningkatkan keamanan dan layanan transparansi.

Blockchain teknologi dapat digunakan dalam diri mengeksekusi kontrak atau kontrak pintar (smart contract) ; ini adalah perjanjian antara pihak-pihak yang langsung ditulis ke dalam baris kode. Kontrak pintar memungkinkan untuk dipercaya dan transparansi transaksi tanpa membutuhkan mediasi pihak ketiga.

Hal ini membuat proses lebih mudah, lebih murah, lebih aman dan lebih cepat. Blockchain teknologi dapat membantu dalam penagihan dan transaksi pengolahan, penanganan fasilitas manajemen atau memfasilitasi grid pintar energi berbagi.

Bagaimanapun, investasi untuk Implementasi Smart City, Smart Building, Aplikasi dan Teknologi yang menjadi penopang utama pembangunan sistem Industri 4.0 pada Ibukota baru RI tersebut memerlukan modal dan biaya yang cukup besar berupa Infrastruktur, Hardware, Software dan Solusinya selain Ketersediaan Lahan. sarana fisik dan penunjang lainnya.

Implementasi Smart City, Smart Building, Aplikasi dan Teknologi lainnya (IoT,GeoSpatial,AI,Robotik, VR/AR, BlockChain, Cloud, Datacenter, Cibersecurity & Digital Infrasruktur lainnya) dapat dilakukan secara bertahap sesuai skala prioritas dengan metode Staging dan bisa dilakukan Pemindahan bertahap begitu tiap Staging selesai. Proses Pembangunan termasuk Pemindahan Ibukota Baru ini diperkirakan memakan waktu 5-10 tahun.

Solusi Investasi (modal dan biaya) dalam membangun Ibukota RI yang baru ini tidak bisa hanya Pemerintah Pusat sendirian menerapkannya, tapi hendaknya melibatkan pihak BUMN, BUMD dan Swasta dengan skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) selain dana dari APBN seperti sudah disampaikan oleh Mentri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Bappenas Nasional Bambang Brodjonegoro

Adapun wacana Pemerintah yang akan membentuk sebuah Badan Otoritas untuk mengurus Pemindahan Ibukota ini hendaknya beranggotakan semua shareholder dan stakeholder terkait: Praktisi dan Pakar, Akademisi, Komunitas dari semua bidang yang terkait selain dari unsur Pemerintah dan Birokrasi guna mendapatkan Hasil Kajian dan Blueprint detail serta Implementation Plan & Strategi yang terbaik untuk dieksekusi dan diimplementasikan, jangan lupa mengundang Partisipasi Publik (diluar anggota badan otoritas) pada Forum Grup Discussion(FGD) sesuai bidang masing-masing. Last but not Least Pemilihan Konsultan Pendamping dan Perusahaan Mitra Pemerintah (Konsorsium) yang terlibat Pemindahan dan Pembangunan Ibukota baru haruslah sudah Berpengalaman dan mempunyai Track Record serta mempunyai Integritas Terbaik.

Penulis:

Hasnil Fajri

Praktisi, Pengamat & Penulis ICT & Ekonomi Keatif

hasnilf@gmail.com