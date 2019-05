JAKARTA - Pokemon Co. akan merilis game aplikasi smartphone baru pada 2020, dan kali ini mereka fokus pada waktu tidur pengguna, berkebalikan dengan game populer Pokemon Go yang fokus pada aktivitas fisik pengguna.

Dilansir Kyodo, game berjudul "Pokemon Sleep" itu ingin mengubah tidur jadi "hiburan" dengan merekam kapan pemain tidur dan bangun, namun informasi lengkapnya belum diungkapkan oleh Nintendo.

"Melalui Pokemon Go, kami memberikan pesan bahwa gerakan dasar manusia bisa jadi hiburan," kata Presiden Tsunekazu Ishihara, merujuk pada game augmented reality yang dibuat oleh Nintendo dan Niantic Inc, di mana pengguna bisa menangkan karakter virtual yang muncul di layar handphone tergantung pada lokasi pemain.

We’re pleased to announce the development of Pokémon Sleep, a new app from @Pokemon_cojp that tracks a user’s time sleeping and brings a gameplay experience unlike any other!



Several Snorlax were consulted on this, in case you were wondering. #PokemonSleep is coming in 2020. pic.twitter.com/nJ7mJY09Dl