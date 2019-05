JAKARTA- Macbook Pro Apple dikabarkan meledak belum lama ini. Hal tersebut dilaporkan oleh akun Twitter dengan nama White Panda pada 30 Mei 2019.

Dilansir dari laman Ubergizmo, Jumat (31/5/2019) menurut pengakuan White Panda, Macbook Pro miliknya meledak saat digunakan dalam penggunaan normal.

"Itu (Macbook Pro) ada di pangkuanku, terhubung, dan tiba-tiba mulai memuntahkan asap dari kedua sisi. Aku dengan cepat meletakkannya di lantai tempat asap itu muncul, asapnya membubung, dan itu terbakar. Asap berbau beracun memenuhi rumah saya yang memicu asap dan alarm CO," kata White Panda dalam cuitannya.

Masih belum diketahui yang mungkin menyebabkan masalah Macbook Pro tersebut meledak. Pihak pelayanan Apple yang didatangi Panda White pun belum memberikan keterangan apapun.

Perwakilan layanan pertama mengatakan kepadanya bahwa mereka harus menunggu setidaknya 24 jam saat laptop disimpan di dalam brankas tahan api. Kemudian ketika dia meminta tindak lanjut, dia diberitahu bahwa masalah itu telah meningkat dan akan dikonfirmasi lima hari ke depan.

My MacBook Pro exploded today during normal use. No injuries, luckily. Some damage to the house. Could have been worse - good thing I wasn’t on a plane.



Very curious to see how @Apple responds.@MacRumors @TechCrunch @9to5mac pic.twitter.com/pjmpv5Mx9b — White Panda (@whitepanda) May 29, 2019