JAKARTA- Menyusul kabar meninggalnya istri mantan presiden keenam Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, Ibu Kristiani Herawati Yudhoyono atau yang dikenal dengan Ani Yudhoyono, jaringan mikroblogging Twitter diramalkan dengan hastag #SelamatJalanBuAni dan #RIPAniYudhoyono.

Ani Yudhoyono menghembuskan nafas terakhirnya di National University Hospital, Singapura, Sabtu (1/6/2019). Kondisi Ani sebelumnya memburuk sejak beberapa hari terakhir. Ia pun mendapat perawatan di ruang ICU, sebelum tutup usia terakhir siang ini.

Warganet pun mengucapkan belasungkawanya di linimasa Twitter, bahkan #SelamatJalanBuAni dan #RIPAniYudhoyono menjadi trending:

#RIPAniYudhoyono

It is not easy to be a companion figure of a country leader, and yes you have done it well, a woman who faithfully accompanies the president at that time until your last breathe. You have become an inspiration to me, thank you, Allah loves you more 😭😭😭 pic.twitter.com/tYMcY55AA3— Nia ~~~~ (@nia_lake) June 1, 2019