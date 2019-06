JAKARTA- Banyak dari Anda mungkin sudah tahu bahwa PewDiePie merupakan raja Youtuber dengan subscriber terbanyak. Menariknya posisi tersebut kali ini bergeser pada akun Youtube T-Series.

Saluran video musik dan trailer India tersebut meraih lebih dari 100 juta subscriber di Youtube. Saat ini, saluran PewDiePie saat ini duduk di 96 juta pelanggan sebagai perbandingan.

YouTube pun memberikan ucapan selamat kepada T-Series pada postingan Twitternya. Dalam cuitannya YouTube juga membagikan video terkait peningkatan subscriber TSeries dari tahun ke tahun. Adapun akun T-Series pertama kali mengunggah video pada 23 Desember 2010. Kemudian memiliki 100 ribu subscriber pada 11 November 2011. Hingga kini mencapai 100.540.634 subscriber dengan keseluruhan 13.454 video yang diupload.

Hey @TSeries, you might want to make some space on your shelf for something new and shiny... ๐Ÿ† โ€” YouTube (@YouTube) May 30, 2019