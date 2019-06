JAKARTA- Hashtag SidangIsbat telah mewarnai lini masa Twitter, bahkan menjadi trending nomor 1 saat ini. Beberapa cuitan mengenai sidang isbat dilontarkan para netizen menjelang dan setelah penentuan 1 Syawal 1440 Hijriah atau Idul Fitri oleh Pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag).

Beberapa cuitan Twitter dari para warganet mengungkapkan selamat tinggal untuk puasa yang dilalui sebelum Idul Fitri tiba. Beberapa lainnya pun mengungkapkan merasa bersyukur atas penetapan Idul Fitri yang jatuh pada 5 Juni 2019.

Baca Juga: Kalahkan PewDiePie, T-Series Capai 100 Juta Subscriber YouTube

#SidangIsbat is looking for the hilal (place or location of the moon)



And if #sidangnikah makes you and your couple become halal.— Spring ❄ (@firstof_june) June 3, 2019