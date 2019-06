JAKARTA- Oppo memamerkan ponsel dengan kamera di bawah layar. Ini menjadi ponsel pertama yang mengusung desain tersebut.

Dilansir dari laman The Verge, Senin (3/6/2019) hal tersebut diketahui dari postingan Oppo dalam sebuah video di akun Twitter resmi miliknya. Untuk mendapatkan tampilan full layar pun tak ada takik besar, takik mini, atau kamera pop-up.

Pada bulan Mei 2019, seorang leaker Ben Geskin pertama kali meberitakan bahwa Oppo akan menunjukkan smartphone dengan kamera di bawah layar. Menariknya, prediksi terseebut menjadi kenyataan.

For those seeking the perfect, notchless smartphone screen experience – prepare to be amazed. 📲



You are taking a very first look at our under-display selfie camera technology. RT! 🤯 pic.twitter.com/FrqB6RiJaY— OPPO (@oppo) June 3, 2019