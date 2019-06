JAKARTA - Xiaomi membalas unggahan kompetitornya soal teknologi kamera depan ponsel pintar yang tersembunyi di bawah layar. Perusahaan mengunggah video singkat tentang produk terbarunya di Twitter.

"Apakah Anda ingin mengintip tentang masa depan? Inilah dia.. memperkenalkan kepada Anda teknologi kamera di bawah layar!" demikian unggahan Xiaomi dalam akun resmi Twitter, pada Senin, seperti dikutip Antaranews.

Unggahan Xiaomi itu, menurut The Verge, muncul hanya beberapa jam setelah Oppo mengunggah di Twitter tentang teknologi kamera depan yang tersembunyi di bawah layar ponsel.

Presiden Xiaomi Lin Bin pertama kali mengunggah video singkat tentang teknologi baru ponsel pintar itu pada media sosial China Weibo lalu ke Twitter.

Do you want a sneak peek at the future? Here you go...introducing you to Under-Display Camera technology!#Xiaomi #InnovationForEveryone pic.twitter.com/d2HL6FHkh1— Xiaomi #5GIsHere (@Xiaomi) June 3, 2019