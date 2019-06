JAKARTA- Apple baru saja mengumumkan sistem operasi terbarunya, iOS 13 dan IpadOS untuk iPad pada ajang WWDC 2019. Tidak seperti iOS 12 tahun lalu, yang berjalan di setiap perangkat yang menjalankan iOS 11. Kali ini, tidak semua perangkat iOS 12 akan mendapatkan pembaruan ke iOS 13 dan iPadOS.

Dilansir dari laman The Verge, Selasa (4/6/2019) beberapa perangkat yang akan kebagian iOS 13 diantaranya yakni iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, dan iPod Touch generasi ketujuh.

Sementara itu beberapa perangkat yang akan mendapatkan iPadOS yakni iPad Pro (12,9 inci), iPad Pro (11-inci), iPad Pro (10,5 inci), iPad Pro (9,7 inci), iPad (generasi keenam), iPad (generasi kelima), iPad mini (generasi kelima), iPad mini 4, iPad Air (generasi ketiga), iPad Air 2.

Terakhir, watchOS 6 juga akan terus berjalan pada Apple Watch Seri 1, Seri 2, Seri 3, dan Seri 4, meskipun perusahaan memperingatkan bahwa tidak semua fitur akan tersedia di semua perangkat.

Ketiga pembaruan iOS 13 dan iPadOS akan menawarkan uji coba beta hari ini untuk pengembang, dengan beta publik pada bulan Juli. Kemudian, rilis final direncanakan untuk musim gugur pada peluncuran iPhone terbaru.

(ahl)