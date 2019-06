JAKARTA- Pemerintah China memanggil perusahaan teknologi besar termasuk Microsoft dan Dell dari Amerika Serikat dan Samsung dari Korea Selatan pekan lalu.

Dilansir dari laman New York Time, Senin (10/6/2019) Pemerintah China bahkan memperingatkan mereka bahwa dapat menghadapi konsekuensi yang mengerikan jika menyetujui larangan Pemerintah AS. Seperti diketahui perusahaan teknologi AS dilarang menjual untuk Perusahaan China.

Sebagai tanggapan, pemerintah China juga telah mengangkat ancaman tindakan pembalasan seperti penciptaan "daftar entitas yang tidak dapat diandalkan" dari perusahaan yang diyakini bertindak dengan cara yang tidak kompetitif.

Huawei juga berpendapat bahwa keamanan nasional dan keluhan pencurian perdagangan adalah alasan untuk mencegah perusahaan menjadi lebih kuat dan untuk menyabot upaya China untuk secara cepat meluncurkan teknologi 5G generasi berikutnya.

Menurut Times, pertemuan-pertemuan awal pekan ini melibatkan badan perencanaan ekonomi China, Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional, serta para anggota Kementerian Perdagangan dan Kementerian Industri dan Teknologi Informasi.

Daftar peserta yang spesifik tidak dipublikasikan selain menyebutkan perusahaan AS Dell dan Microsoft dan Samsung yang berbasis di Korea Selatan. Namun pernyataan itu diarahkan pada "berbagai perusahaan yang mengekspor barang ke China," termasuk "sejumlah perusahaan semikonduktor terpenting di dunia, serta raksasa teknologi lainnya," tulis Times.

Para pejabat China diduga memperingatkan perusahaan-perusahaan AS untuk tidak memindahkan rantai pasokan mereka ke luar China dan tidak mematuhi perintah yang melarang hubungan bisnis dengan perusahaan tertentu, serta mendesak mereka untuk melobi upaya-upaya administrasi Trump untuk membatasi perdagangan.

"Dalam pertemuan minggu ini, pejabat Cina secara eksplisit memperingatkan perusahaan bahwa setiap langkah untuk menarik produksi dari China yang tampaknya melampaui diversifikasi standar untuk tujuan keamanan dapat menyebabkan hukuman," kata dua sumber dalam pertemuan.

Para pejabat mengatakan kegagalan untuk melakukan hal itu dapat menyebabkan masalah "permanen" bagi perusahaan yang terlibat. Para pejabat juga mengatakan kepada perusahaan-perusahaan non-AS bahwa mereka tidak akan menghadapi konsekuensi selama mereka mempertahankan hubungan bisnis yang normal dengan rekan-rekan mereka dari China.

China adalah salah satu pemasok terbesar di dunia dari berbagai bahan dan komponen luar biasa yang digunakan dalam industri teknologi, dan ia membangun banyak produk (seperti iPhone) untuk perusahaan asing.

Seperti yang dicatat Times, prospek gangguan permanen pada rantai pasokan itu bisa menjadi bencana, tetapi meskipun demikian tidak mungkin bahwa perusahaan-perusahaan AS akan memilihmelanggar hukum daripada mematuhi tuntutan China.

