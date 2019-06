JAKARTA- Tagar #NBAFinal menggema di Twitter usai Golden State Warriors memenangi pertandingan melawan Toronto Raptors pada Final NBA 2018-2019 hari ini, (11/6/2019). Kemenangan Warrior cukup tipis dengan skor 106, sementara itu Raptors mendapatkan poin 105. Ini membuat Warriors memimpin dengan skor 3-2 setelah 5 pertandingan final di Scotiabank Arena Toronto.

Padahal awal pertandingan pertama Raptors memimpin dengan skor tinggi yakni 118, sedangkan Warriors mendapatkan skor 109. Pertandinga pertama dimulai pada 31 Mei 2019. Banyak netizen dengan tagar #NBAFinal menggema di Twitter. Banyak dari mereka yang merayakan kemenangan Warriors, ada juga pendukung Raptors yang kecewa.

Kevin Durant says “I’m hurting deep in the soul right now,” but loved seeing his #Warriors teammates come back and win Game 5. #Raptors #NBAFinals pic.twitter.com/8eqXwfisFA— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) June 11, 2019