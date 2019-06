Perjuangan melelahkan dan panjang (lima minggu) itu akhirnya terlampaui sudah. Lima tim Indonesia yang ikut bertempur dalam ajang PUBG Mobile Club Open Southeasth Asia 2019 atau dikenal dengan PMCO SEA Spring Cup 2019 yang berlangsung di Shanghai, China, bakal lanjut ke babak Championship Stage setelah lolos dari pertempuran seru dan ketat di League Stage.

Bahkan, ONIC Esports yang sempat diperkirakan tidak dapat lolos karena berada di ujung klasemen, berhasil mengamankan slotnya di PUBG Mobile Club Open Southeasth Asia 2019.

Tim Illuminate The Murder dari Thailand berada di puncak klasemen meski sempat disenggol dan tertinggal tim dari rekan senegara RRQ Athena di pecan kedua. Meski begitu, Illuminate berhasil menyalip kembali dan mengambil posisi pertama di minggu ketiga serta menjaga posisi hingga babak akhir. Posisi ketiga yang sempat dikuasai BOXGaming, akhirnya berhasil diduduki tim Bigetron Esports dari Indonesia selalu mantap dalam setiap permainan yang ditampilkan.

Baca Juga : 5 Tips PUBG Mobile untuk Jadi Gamer Profesional

Selain Bigetron Esports, Tim Indonesia lainnya yang berhasil nangkring di posisi 5 besar adalah EVOS. Dua tim berhasil membuat kelabakan lawan-lawannya terutama dari tim Thailand dan Vietnam. Meski begitu, Bigetron tampil biasa saja di pekan terakhir dan hanya mengumpulkan 107 poin tanpa chicken dinnerdi match antara grup A vs B dan 131 poin dengan 1 chicken dinner di match C vs A.

Jika di minggu-minggu sebelumnya pertandingan seru antara grup C lawan A selalu dipimpin oleh ILLUMINATE atau Bigetron, di minggu terakhir EVOS berhasil memimpin match grup dengan 197 poin serta chicken dinner di ronde kedua.

Usai League Stage, 16 tim terbaik (best country 4 + top 12) akan tarung kembali di Championship Stage. Babak final PMCO SEA Spring Split direncanakan bakal berlangsung 21-23 Juni 2019 di ICE BSD, Jakarta.

Baca Juga : PUBG Mobile Tak Izinkan Gamer di Bawah Usia 18 Tahun

Tim-tim yang akan bertanding di Championship Stage PUBG Mobile Club Open Southeasth Asia 2019:

Top Country 4:

ILLUMINATE The Murder (Thailand)

Yoodo Gank (Malaysia)

BOX Gaming (Vietnam)

Bigetron Esports (Indonesia)

Baca Juga : Tencent Tarik Game PUBG Mobile di China

Top 12:

RRQ Athena

EVOS Esports

Purple Mood E-Sports

Pure Skill

Narok Gaming

X-TEAM

Golden Cat

Victim Esports

WAW Esports

ONIC Esports

Victorious In Play

Team Secret





(ABD)