JAKARTA- Player Battleground (PUBG) Mobile sempat mengalami offline beberapa saat. Hal tersebut karena PUBG Mobile 0.13.0 versi terbaru mendapatkan pembaruan yang akan hadir pada 12 Juni 2019.

Welcome to PUBG MOBILE 0.13.0!

Full notes can be found here:https://t.co/CD11BKNfMK pic.twitter.com/LmgAm9egH6— PUBG MOBILE (@PUBGMOBILE) June 11, 2019