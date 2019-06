JAKARTA- Huawei dikabarkan telah menyiapkan sistem operasinya sendiri. Hal tersebut terkuak setelah Pemerintah AS menempatkan Huawei pada salah satu daftar hitam perdagangan AS. Oleh karena itu, Google pun menuruti kebijakan Pemerintah dan melepas lisensi Android pada smartphone Huawei.

Dilansir dari laman SCMP, Rabu (12/6/2019) pengembangan sistem operasi miliki Huawei yang dijuluki Oak OS atau Hongmeng OS ini kabarnya sudah lama dikembangkan oleh Huawei. Tepatnya, tujuh tahun lalu di sebuah vila yang menghadap ke sebuah danau di Shenzhen, sekelompok kecil eksekutif Huawei Technologies terkemuka yang dipimpin oleh sang pendiri Ren Zhengfei mengadakan pertemuan tertutup yang berlangsung selama beberapa hari.

Baca: Soal Perang Dagang AS, China Peringatkan Microsoft Hingga Samsung

Misi mereka adalah untuk bertukar pikiran tentang bagaimana Huawei harus menanggapi meningkatnya keberhasilan sistem operasi smartphone Android Google di seluruh dunia. Huawei juga sudah merasa khawatir atas ketergantungannya pada sistem Android dan bagaimana jika perusahaan menghadapi larangan AS di masa depan, seperti yang terjadi sekarang ini.

Lebih lanjut, para pejabat Huawei tersebut sepakat bahwa Huawei harus membangun sistem operasi miliknya sebagai alternatif potensial untuk Android. Pertemuan ini kemudian dijuluki "pembicaraan tepi danau" secara internal dan akses ke dokumen yang berkaitan dengan pertemuan itu menjadi sangat terbatas tahun lalu, menurut sumber yang tak ingin disebutkan identitasnya.

Setelah pembicaraan dan arahan dari manajemen senior, tim spesialis sistem operasi yang dipimpin oleh eksekutif termasuk Eric Xu Zhijun. Projek pengembangan sistem operasi ini memang tertutup dan hanya karyawan yang bekerja pada sistem operasi ini yang mengetahui rencana tersebut.

Proyek pengembangan sistem operasi menjadi bagian penting dari Huawei 2012 Laboratories, yang berfungsi sebagai inovasi, penelitian dan lengan pengembangan teknologi perusahaan.

Sebagian besar hasil laboratorium tidak disebarkan secara umum, termasuk proyek sistem operasi yang keberadaannya baru-baru ini diakui oleh Huawei. Namun, zaman telah berubah sejak 2012 ketika sekelompok kecil merek internasional mendominasi pasar ponsel cerdas dan Huawei memiliki kurang dari 5 persen pangsa pasar global.

Saat ini, Huawei menjadi smartphone terbesar kedua setelah Samsung di dunia. Huawei berhasil mengapalkan total 206 juta smartphone pada tahun 2018, menurut data IDC. Huawei menilai ulang tujuan untuk menjadi vendor ponsel pintar terlaris di dunia.

Baca Juga: Google Melobi AS untuk Berbaikan dengan Huawei

“Seperti yang telah kami catat sebelumnya, Huawei memang memiliki sistem cadangan tetapi hanya untuk digunakan dalam keadaan khusus. Kami sepenuhnya mendukung sistem operasi mitra kami - kami senang menggunakannya dan pelanggan kami senang menggunakannya, "kata juru bicara Huawei.

“Android dan Windows akan selalu menjadi pilihan pertama kami. Sementara itu, kami akan melakukan segala daya kami untuk melindungi kepentingan pelanggan kami," imbuh Huawei.

Topik sistem opeasi milik Huawei muncul pada bulan Maret tahun ini ketika kepala ponsel Huawei Richard Yu Chengdong mengatakan kepada sebuah publikasi Jerman bahwa perusahaan telah mengembangkan sistem operasi sendiri untuk smartphone dan komputer, yang dapat digunakan jika sistem saat ini disediakan oleh AS. raksasa teknologi tidak lagi tersedia.

Pernyataan Yu datang saat AS mulai meningkatkan tekanan pada Huawei atas partisipasinya dalam peluncuran jaringan 5G global, memperingatkan sekutunya bahwa peralatan perusahaan China menimbulkan risiko keamanan nasional.

Pemasok peralatan jaringan telekomunikasi terbesar di dunia saat ini menghadapi serangkaian dakwaan AS, termasuk bahwa perusahaan itu mencuri rahasia dagang, melanggar sanksi ekonomi dan menyembunyikan urusan bisnis Iran melalui anak perusahaan yang tidak resmi.

Baca Juga: Ponsel Baru Huawei Tak Bisa Cicipi Facebook, Instagram, dan WhatsApp

Huawei telah berulang kali dan dengan keras membantah tuduhan ini, menuduh AS kekurangan bukti. Masalah OS mengambil urgensi ekstra setelahnya pemerintah AS pada pertengahan Mei menempatkan Huawei dan afiliasinya dalam daftar hitam perdagangan yang membatasi perusahaan untuk membeli layanan dan suku cadang dari perusahaan AS tanpa persetujuan.

Google dan Microsoft, yang perangkat lunak Android dan Windows-nya sebagian besar mengandalkan Huawei di smartphone, tablet, dan laptopnya, telah menangguhkan akses untuk perangkat Huawei baru. Dengan penangguhan hukuman hanya 90 hari dari pemerintah AS sampai pasokan benar-benar diblokir, perusahaan China akhirnya harus mengakui rencana rahasia panjangnya untuk OS alternatif.

Huawei OS didasarkan pada microkernel yang ringan dan dapat bereaksi cepat terhadap penyesuaian dan batch, menurut orang yang berpengetahuan. Insinyur Huawei pada proyek OS juga telah mempelajari Android dan iOS Apple erat untuk belajar dari mereka.

Salah satu tantangan teknis terbesar untuk OS Huawei yang sedang dikembangkan adalah kompatibilitasnya dengan Android. Kompatibilitas akan memungkinkan ponsel Huawei dengan OSnya sendiri untuk mengunduh dan menjalankan aplikasi Android dengan mulus.

Memiliki lapisan kompatibilitas yang sukses dengan Android juga berarti bahwa pengembang aplikasi di seluruh dunia tidak perlu mengembangkan kode tambahan untuk OS Huawei. Upaya oleh perusahaan lain untuk membuat alternatif Android belum berhasil. Microsoft mencoba mengembangkan lapisan pada OS Windows-nya yang dapat menjalankan aplikasi Android di masa lalu. Akan tetapi raksasa perangkat lunak Amerika itu gagal karena tidak semua aplikasi Android dapat berjalan dengan lancar.

Samsung juga mencoba mengganti Android di telepon pintar dengan Tizen OS-nya, tetapi upaya itu gagal. Lalu bagaimana dengan sistem operasi Huawei? masih belum diketahui. OS Huawei kemungkinan akan memasuki pasar segera setelah musim gugur ini, dan tidak lebih dari musim semi tahun depan.

Baca Juga: Dalam Masa Sulit, Huawei Tetap Produksi Smartphone