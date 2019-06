SOLO – Popularitas game Playerunknown's Battleground (PUBG) versi mobile tidak perlu diragukan lagi. Sejak versi mobile-nya dirilis setahun lalu, kini game besutan Tencent itu semakin banyak diunduh. Bahkan, kabarnya PUBG Mobile disebut sebagai game mobile terlaris di dunia.

Dikutip dari The Financial Times, Kamis (13/6/2019), PUBG Mobile mengantongi pendapatan sekitar USD146 juta atau setara Rp2 triliun pada Mei 2019. Jumlah itu menyalip pendapatan game Honor of Kings yang merupakan jawara sebelumnya.

Sensor Tower, firma analisis teknologi Amerika Serikat, menyebut PUBG Mobile yang merupakan jenis game battle royale mengumpulkan pendapatan hingga US$76 juta dari perangkat Apple dan Google Play. Sementara PUBG versi China, Game for Peace, mengantongi penghasilan sekitar US$70 juta.

Pendapatan PUBG Mobile itu diperoleh berdasarkan berbagai faktor. Mulai dari pembelian item, skin, serta uang yang dipakai pengguna. Jumlah ini ternyata melebihi pendapatan yang dihasilkan Honor of Kings pada periode yang sama.

Padahal, PUBG Mobile dan Honor of Kings sama-sama dikelola oleh Tencent. PUBG Mobile diadaptasi dari PUBG versi desktop yang dikembangkan oleh pengembang game Korea Selatan, Bluehole. Saat ini, ada lebih dari 100 juta orang di dunia yang memainkan game tersebut. Tak pelak, PUBG menjadi game mobile terpopuler di dunia.

