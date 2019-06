JAKARTA - Huawei Technologies Co Ltd mengatakan pada Verizon Communications Inc bahwa operator Amerika Serikat harus membayar lisensi untuk lebih dari 230 paten.

Terkait lisensi paten tersebut, Huawei kabarnya secara agregat menuntut lebih dari USD1 miliar, menurut seseorang yang diberitahu tentang masalah ini pada Rabu, seperti dikutip Reuters, Kamis (13/6/2019).

Verizon harus membayar untuk "menyelesaikan masalah lisensi paten," tulis seorang eksekutif lisensi kekayaan intelektual Huawei pada Februari, Wall Street Journal melaporkan sebelumnya.

Paten tersebut mencakup peralatan jaringan untuk lebih dari 20 vendor perusahaan termasuk perusahaan teknologi utama AS. Kabarnya, beberapa perusahaan telah didekati langsung oleh Huawei.

Huawei telah berjuang melawan pemerintah AS selama lebih dari setahun. Pakar keamanan nasional khawatir bahwa "pintu belakang" di router, sakelar, dan peralatan Huawei lainnya dapat memungkinkan China memata-matai komunikasi AS.

Huawei membantah bahwa itu akan membantu mata-mata Tiongkok. Perusahaan yang terlibat, termasuk Verizon telah memberi tahu pemerintah AS dan perselisihan itu terjadi di tengah pertikaian yang semakin meningkat antara China dan Amerika Serikat.

Permintaan biaya lisensi mungkin lebih tentang pertempuran geopolitik antara China dan Amerika Serikat daripada permintaan biaya paten.

