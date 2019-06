Gelaran E3 2019, atau yang disebut dengan Electonic Entertainment Expo 2019 yang berlangsung di Los Angeles menjadi ajang untuk mengintip industri video game terbesar di dunia dengan segala peralatan dan pernak-perniknya. Ada setidaknya beberapa console video game yang bisa Anda ketahui sekaligus trailernya:

MADDEN NFL 20 ( 2 AGUSTUS 2019)

Madden NFL 20 adalah gim video sepak bola Amerika yang akan dikembangkan oleh EA Tiburon dan diterbitkan oleh Electronic Arts. Gim ini dijadwalkan akan dirilis pada 2 Agustus 2019, tetapi dapat dimainkan 3 hari sebelumnya pada 30 Juli dengan membeli edisi permainan "Superstar" atau "Ultimate Superstar".

GEARS OF WAR 5 (10 SEPTEMBER 2019)

Gears 5 adalah gim video penembak orang ketiga yang akan dikembangkan oleh The Coalition yang akan diterbitkan oleh Xbox Game Studios untuk Microsoft Windows dan Xbox One sebagai bagian dari Xbox Play Anywhere.

BORDERLANDS 3 (13 SEPTEMBER 2019)

Borderlands 3 adalah game video shooter first-person shooter pertama yang dikembangkan oleh Gearbox Software, dan entri utama keempat dalam seri Borderlands. Ini akan dirilis pada 13 September 2019 untuk Microsoft Windows, PlayStation 4 dan Xbox One. Port Google Stadia telah dikonfirmasi untuk tanggal rilis nanti.

FIFA 20 (27 SEPTEMBER 2019)

FIFA 20 adalah game simulasi sepakbola yang akan datang oleh Electronic Arts. Permainan ini diumumkan di E3 2019 untuk dirilis pada 27 September dan ada tiga versi berbeda untuk preorder dari, Edisi Standar, Edisi Champions dan Edisi Ultimate.

HALO INFINITE (Q4 2020)

Halo Infinite adalah gim video penembak orang pertama yang akan dikembangkan yang dikembangkan oleh 343 Industries dan diterbitkan oleh Xbox Game Studios untuk Microsoft Windows, Xbox One dan Project Scarlett yang akan datang.

CALL OF DUTY MODERN WARFARE (25 OKTOBER 2019) Modern Warfare adalah first-person shooter yang dikembangkan oleh Infinity Ward dan dipublikasikan oleh Activision untuk PC, Wii, Nintendo DS, Playstation 3 dan Xbox 360. Permainan ini adalah produk keempat untuk seri permainan Call of Duty. THE OUTER WORLDS (25 OkTOBER 2019) The Outer Worlds adalah permainan video permainan peran mendatang yang dikembangkan oleh Obsidian Entertainment dan diterbitkan oleh Private Division. Gim ini akan dirilis untuk PlayStation 4, Xbox One, dan Microsoft Windows pada 25 Oktober 2019. STAR WARS JEDI: FALLEN ORDER (15 NOVEMBER 2019) Star Wars Jedi: Fallen Order adalah gim video aksi-petualangan single-player yang akan datang yang dikembangkan oleh Respawn Entertainment dan diterbitkan oleh Electronic Arts, berlatar dunia Star Wars tak lama setelah Episode III - Revenge of the Sith. DOOM ETERNAL (22 NOVEMBER 2019) Doom Eternal adalah gim video penembak orang pertama yang akan dikembangkan yang dikembangkan oleh id Software dan diterbitkan oleh Bethesda Softworks. Gim ini akan dirilis pada November 2019 untuk Google Stadia, Microsoft Windows, Nintendo Switch, PlayStation 4, dan Xbox One. THE LEGEND OF ZELDA: BREATH OF THE WILD 2 Video game in masih dalam pengembangan. Trailernya sendiri cuma 82 detik dan tidak ada dialog sama sekali. Tampakny dibuat sebagai lanjutan dari versi original yang pernah muncul pada Maret 2017.