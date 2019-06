JAKARTA - Media sosial seperti Instagram tampaknya sudah menjadi kebutuhan sehari-hari. Para pengguna internet memanfaatkan media sosial untuk berkomunikasi maupun menyimpan foto atau video.

Instagram salah satu media sosial yang mendukung bagi pengguna untuk menyimpan foto dan video pendek. Pada hari ini, layanan media sosial tersebut mengalami down.

Pantauan Okezone, Instagram tidak bisa memperbarui tampilan feed. Hal ini mungkin membuat sebagian pengguna kecewa dan menggaungkan hashtag #instagramdown.

Melihat Trends24, tagar #instagramdown menduduki peringkat pertama. Instagram mengungkap bahwa pihaknya tengah memperbaiki masalah gangguan ini.

We're aware that some people are having trouble accessing their Instagram accounts. We're working quickly to fix the issue. #instagramdown— Instagram (@instagram) June 13, 2019

Seorang netizen mengungkap bahwa ketika Instagram down, maka netizen bisa beralih mengungkap ekspresinya di Twitter.

Twitter always got your back when Instagram is down.#instagramdown— Shahil Singh (@KingShady77) June 13, 2019

#instagramdown



Everyone coming to twitter to rant about Instagram being down again. pic.twitter.com/htsxQWaczP— Present Mic 💝 (@DifferentAubrey) June 13, 2019

Baca juga: Terkait Lisensi Paten, Huawei Minta Verizon Bayar USD1 Miliar

(ahl)