JAKARTA - Sega mereproduksi konsol game yang terkenal pada tahun 1990an yakni Genesis yang diperkenalkan ulang sebagai Genesis Mini dengan berbagai perubahan.

Sega Genesis Mini, dikutip dari ulasan The Verge, jauh dari kesan klasik yang tidak bisa dipakai. Konsol game "jadul" biasanya hanya bisa jadi pajangan karena teknologi yang ada di dalamnya tidak lagi mumpuni untuk dimainkan pada zaman sekarang.

Sega memperbarui mesin dan perangkat lunak Genesis Mini agar tetap relevan dan bisa dimainkan di masa kini, hanya tampilan luarnya saja yang dibuat dalam tampilan klasik konsol game tersebut.

Genesis Mini merupakan konsol retro perdana dari Sega setelah mereka menjual lisensi ke produsen ketiga antara lain AtGames.

Slot cartridge, atau yang dulu dikenal sebagai slot kaset game 16, terbuka dan tertutup seperti desain zaman dulu. Tombol daya konsol game 16 bit juga masih berbentuk tombol mekanik sama seperti konsol versi besar terdahulu.

Sega Genesis Mini dibundel dengan dengan stick Genesis versi tiga tombol versi klasik, namun Sega mengganti sambungannya dengan USB port standard.

Untuk game bawaan, Genesis Mini dilengkapi dengan 42 game, dua kali lebih banyak dari kapasitas konsol "jadul" tersebut. Game yang ditawarkan pun masih sama seperti tahun 90an, antara lain Sonic The Hedgehog, Earthworm Jim, Contra, Gunstar Heroes, Ecco the Dolphin dan Street of Rage 2.

Game-game tersebut pun ditampilkan sesuai dengan versi original, terdapat deskripsi singkat tentang game dan ikon rating umur juga masih versi terdahulu.

Konsol Sega Genesis Mini dijual di Amerika Serikat seharga 79,99 dolar dan akan tersedia pada September.

