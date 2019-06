JAKARTA- Game terbaru dari Nintendo, Dr. Mario World akan diluncurkan pada perangkat iOS dan Android pada 10 Juli 2019. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Nintendo dalam aku Twitter resminya hari ini.

#DrMarioWorld launches for iOS and Android devices on 7/10! Follow the official @DrMarioWorld_EN account to stay up to date on all the latest news, and pre-register today!



💊 https://t.co/vE4HLDfW7p pic.twitter.com/sWAgFXKEBj