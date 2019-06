View this post on Instagram

Di mana ada pertemuan, sudah pastilah ada yang namanya perpisahan. PG.BarracX secara resmi melepas divisi PUBG Mobile, dan membuka kesempatan bagi mereka untuk mencari peluang baru. Divisi PUBGM PG.BarracX merupakan bagian yang sangat berarti bagi organisasi ini, siapa sih yang tidak kenal dengan OkkyOzora sang Terminator? Namun kedua belah pihak baik divisi PUBGM maupun PG.BarracX setuju, ini adalah langkah yang terbaik. Stay at being the best in what you guys do! Thank you, and we sincerely wish the best of luck for you! Farewell. Kalian bisa melihat video farewell di Youtube PG.BarracX sebagai bentuk tribute kami untuk divisi PUBGM.