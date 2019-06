Pameran kelas dunia, ‘teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives’ resmi dibuka, Selasa (18/6/2019) oleh Kepala Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) Indonesia, Triawan Munaf, Selasa (18/6/2019), di Gandaria City. Triawan Munaf didampingi CEO teamLab Kids, Akitae Matsumoto, CEO SGE Live, Mervi Sumali, dan CMO Narada Asset Management, N. Anie Puspitasari.

‘teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives’ yang dibuka untuk umum mulai 20 Juni hingga 20 Desember ini merupakan pameran seni interaktif terbesar di Jakarta menggunakan teknologi digital yang mengusung konsep kreasi kolaborasi (co-creation). Konsep ini menghadirkan pengalaman kreatif dan memungkinkan pengunjung untuk berkolaborasi dan menciptakan karya seni baru. Lima instalasi digital yang berbeda akan dihadirkan dalam pameran ini dan terdiri dari Animals of Flowers, Symbiotic Lives, Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn, Sliding through the Fruit Field, Sketch Aquarium, dan Light Ball Orchestra.

“Kami sangat bangga dapat menghadirkan teamLab ke Jakarta. Pameran seni semakin menjadi primadona di Indonesia, hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat yang sangat tinggi di setiap event seni di tanah air. Hadirnya teamLab di Jakarta, membuat pecinta seni tidak perlu jauh- jauh ke Tokyo ataupun Singapura untuk mengeksplorasi kreativitas tanpa batas bersama seluruh anggota keluarga melalui instalasi digital interaktif,”ujar CEO SGE Live, Mervi Sumali.

Sementara itu, CEO teamLab Kids Akitae Matsumoto, mengatakan, dengan teknologi digital yang digunakan oleh teamLab, beragam instalasi seni dapat berevolusi tanpa batas dan bergerak bebas, berinteraksi dengan pengunjung dan lingkungan sekitar sehingga menciptakan momen unik yang mengubah aktivitas kreatif individu menjadi aktivitas kreatif kolaboratif sehingga dapat memberikan pengalaman hubungan antar manusia yang harmonis dan kooperatif.

Untuk memberikan pengalaman yang optimal bagi pengunjung, teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives memiliki batas maksimum pengunjung untuk setiap sesinya. Masyarakat Indonesia, khususnya Jakarta sudah bisa membeli tiketnya untuk mengamankan tempat sesuai dengan waktu yang diinginkan. Pembelian tiket teamLab Future Park dapat dilakukan dengan mengakses website www.sgelive.com untuk pembelian secara online dan ticket booth di Gandaria City yang akan dimulai pada tanggal 20 Juni 2019.

teamLab Future Park and Animals of Flowers, Symbiotic Lives’ hadir di Gandaria City pada area seluas 2.000 meter persegi dan mempersembahkan 5 instalasi interaktif, yaitu : ● Animals of Flowers, Symbiotic Lives teamLab, 2017, Seni Digital Interaktif, Suara oleh Hideaki Takahashi Bunga-bunga tumbuh dari tubuh-tubuh binatang. Bunga-bunga bertunas, mekar, menyebar, dan menghilang. Ketika manusia menyentuh binatang, bunga-bunga akan menyebar. Ketika bunga sudah tersebar, maka binatang pun akan menghilang. ● Graffiti Nature: Lost, Immersed and Reborn teamLab, 2018, Instalasi Digital Interaktif, Suara oleh Hideaki Takahashi Pengunjung akan terbenam dalam satu ekosistem seni yang berisi karya seni yang digambar oleh pengunjung itu sendiri. Makhluk hidup makan dan dimakan oleh makhluk hidup lainnya, sehingga menciptakan satu ekosistem yang berkesinambungan. Pada saat ada binatang yang Anda gambar memakan binatang lain, jumlahnya akan bertambah. Apabila ada binatang yang tidak makan atau dimakan oleh binatang lain, dia akan mati dan sirna. Ketika pengunjung berdiri dan diam, maka bunga akan bermekaran di kaki pengunjung. Sebaliknya jika pengunjung berjalan, maka bunga tersebut akan ikut berpencar. Kupu-kupu akan berkumpul di tempat yang terdapat banyak bunga, dan buaya-buaya akan mati apabila terlalu sering diinjak. ● Sliding through the Fruit Field teamLab, 2016, Instalasi Digital Interaktif, Suara oleh teamLab Ini adalah tempat meluncur di mana buah-buahan bertumbuh. Berbagai jenis buah tumbuh di permukaan miring ini. Bola-bola juga memantul ke sana kemari. Kamu bertindak sebagai sinar matahari, dan meluncur menuruni lereng ini. Ketika tubuhmu bertabrakan dengan bola-bola, energi sinar mataharimu akan tertransfer ke bola-bola tersebut, sehingga mereka akan terpental ke berbagai arah. Ketika bola-bola bertabrakan dengan buah, buah akan mulai bertumbuh. Setiap bola memiliki peran yang berbeda-beda, tergantung dari warnanya. Sebagai contoh, bola biru melambangkan air, sehingga ketika bola biru menyentuh benih, maka benih akan bertumbuh, bertunas, dan mekar. Ketika bola kuning bercorak lebah madu menyentuh bunga, maka bunga akan diserbuki dan akan berbuah. Ketika buah terkena bola, benih baru ditaburkan, dan menghadirkan kehidupan yang baru. ● Sketch Aquarium teamLab, 2013, Instalasi Digital Interaktif, Suara oleh Hideaki Takahashi, teamLab Pengunjung diajak untuk menggambar hewan laut sesuai imajinasi mereka dan akan ditampilkan di akuarium raksasa di mana hasil karya mereka menjadi hidup dan bisa berenang serta bereaksi terhadap sentuhan. ● Light Ball Orchestra teamLab, 2013, Instalasi Interaktif, Suara oleh teamLab Gelindingkan bola-bola cahaya ini untuk mengubah warna dan suaranya, sehingga bola-bola ini akan membentuk sebuah orkestra! Bola-bola yang berada di atas kepala anda ini saling terhubung satu sama lain; jika anda menyentuh satu bola, maka bola-bola di sekitarnya akan terpengaruh, sehingga warnanya akan berubah ke seluruh ruang. Gelindingkan bola di depanmu dan bola itu akan berubah warna dan menghasilkan suara. Di dalam ruangan ini, kamu dapat menggunakan tubuhmu untuk menyentuh bola-bola yang terdiri dari berbagai ukuran, agar dapat mengubah warna ruangan dan juga membentuk suatu alunan musik.