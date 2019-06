JAKARTA - Event turnamen game mobile esports, Mobile Legends: Bang Bang mulai bergulir pada 19-23 Juni 2019. Dinamakan Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC 2019), event tersebut berlangsung di Manila, Filipina.

Dalam turnamen ini, terdapat tim juara regional yakni ONIC eSports (Indonesia), Arkangel (Filipina), Geek Fam (Malaysia/Singapura) serta Team Resolution (Myanmar).

Kabarnya, Mobile Legends Southeast Asia Cup (MSC 2019) akan dimulai melalui babak grup pada 19-20 Juni. Pada tahap tersebut, setiap grup bertanding melawan satu sama lain dalam format Best of Three (Bo3).

Pemenang dari setiap grup akan melaju ke Upper Bracket dari playoff. Event puncak MSC 2019 akan digelar pada 21-23 Juni di Manila, yang bertempat di gedung Smart Araneta Coliseum.

Para gamer profesional ini akan berebut total hadiah USD120 ribu atau sekira Rp1,7 miliar.

Khusus ONIC, tim ini sebelumnya menjadi jawara di regional Indonesia pada ajang Mobile Legends: Bang Bang Profesional League (MPL) Season 3. Melalui akun Facebook MLBB, Anda bisa menyaksikan pertandingan bergengsi ini.

