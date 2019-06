JAKARTA- Samsung terus meningkatkan smartphonenya di masa depan. Belum lama ini Ice Universe mengungkapkan bahwa kamera Galaxy Note 10 akan menawarkan tiga bukaan lensa atau triple aperture. Leaker handal tersebut, mengklaim bahwa para insinyur Samsung China mengungkapkan berita ini, tetapi tidak jelas apakah informan tersebut menerima informasi ini langsung dari para insinyur ini.

Samsung China engineers said that the Note10 camera will use a three-stage variable aperture: F1.5/F1.8/F2.4