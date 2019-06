JAKARTA- Pemerintah AS telah membatasi beberapa perusahaan China seperti Huawei dan ZTE pada perdagangan AS. Produsen drone asal Shenzhen, DJI juga dikabarkan akan terkena imbasnya.

Dilansir dari laman Tech Crunch, Rabu (26/6/2019) pada akhir 2017, kantor Imigrasi dan Bea Cukai pemerintah AS khawatir bahwa mesin terbang yang dilengkapi kamera DJI dapat mengirim data kembali ke China.

Selain itu, Department of Homeland Security sama mengangkat peringatan atas drone komersial dari China tersebut. Dalam sebuah sidang berjudul "Keamanan Drone: Meningkatkan Inovasi dan Mengurangi Risiko Rantai Pasokan" pekan lalu.

Sementara itu, Universitas Pertahanan Nasional Harry Wingo mengatakan kepada Subkomite Senat Transportasi , "informasi geospasial Amerika dialirkan ke pusat data China pada tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini benar-benar memberikan pandangan perusahaan Cina dari atas bangsa kita. "

DJI pun menyebutkan jika pihak AS hanya berspekulasi tanpa mencari tahu kebenarannya. Perusahaan tersebut pun menuliskan surat kepada Tech Crunch, sebagai berikut.

Karena industri drone menjadi mesin yang semakin kritis untuk bisnis kecil Amerika serta ekonomi AS secara keseluruhan, adalah penting bahwa keputusan yang mempengaruhi komponen-komponen utama industri didasarkan pada fakta. Kami sangat prihatin bahwa, dibiarkan tidak diperiksa, spekulasi yang tidak berdasar dan informasi yang tidak akurat yang disajikan selama sidang Sub-komite Anda akan menempatkan seluruh industri drone AS dalam risiko, menyebabkan efek riak yang akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memborgol pegawai negeri yang menggunakan drone DJI untuk melindungi drone. publik dan menyelamatkan nyawa.

Drone DJI tidak membagikan log penerbangan, foto, atau video kecuali jika pilot drone secara sengaja memilih untuk melakukannya. Mereka tidak secara otomatis mengirim data penerbangan ke China atau di mana pun. Mereka tidak secara otomatis mengirimkan foto atau video melalui internet. Data ini hanya berada di drone dan di perangkat seluler pilot. DJI tidak dapat membagikan data pelanggan yang tidak pernah diterimanya.

Aplikasi pilot profesional DJI memiliki pengaturan bawaan untuk memutuskan semua koneksi internet, sebagai tindakan pencegahan ekstra untuk pilot yang melakukan penerbangan sensitif. Berbeda dengan beberapa perusahaan teknologi, DJI tidak menjual atau memonetisasi data pelanggan.

DJI menanamkan fitur sandi dan enkripsi data dalam desain produk kami. Ini memberi pelanggan akses aman ke drone dan data onboard-nya. Dalam kasus ketika pengguna drone AS memilih untuk berbagi data, itu hanya diunggah ke server cloud AS.

DJI mengoperasikan Program Bounty Bug global sehingga peneliti keamanan dunia dapat mengidentifikasi masalah keamanan yang tidak terduga, dan kami mempekerjakan pakar keamanan independen untuk menguji produk kami. Ini hanya beberapa langkah yang kami ambil untuk memastikan pengguna dengan keamanan tinggi mereka dapat menggunakan produk kami dengan percaya diri.

Dengan meningkatnya spekulasi, perusahaan mencari untuk mengumpulkan beberapa produknya di Amerika Serikat . Sebuah gudang di Cerritos, California akan digunakan kembali untuk membangun model drone yang dijual di AS, agar lebih mematuhi peraturan pemerintah.

DJI berkomitmen untuk berinvestasi di Amerika dan menyediakan pekerja pemerintah AS, responden pertama, dan pegawai negeri dengan solusi khusus yang memenuhi kebutuhan keamanan, keselamatan, dan pengadaan yang unik. Sebagai bagian dari komitmen jangka panjang kami ke Amerika yang dimulai pada 2015 dengan fasilitas penelitian dan pengembangan kami yang berlokasi di Palo Alto, kami membuka fasilitas produksi baru di California dan mengajukan kepatuhan berdasarkan Undang-Undang Perjanjian Perdagangan AS.

Investasi baru ini akan memperluas jejak DJI di AS sehingga kami dapat melayani pelanggan kami dengan lebih baik, menciptakan lapangan kerja AS, dan memperkuat ekonomi pesawat tak berawak AS. Kami berharap dapat bekerja sama dengan Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS dalam peninjauan aplikasi kami.

DJI berharap bahwa merakit produk-produk di California akan membantu perusahaan untuk lebih mematuhi Undang-Undang Perjanjian Perdagangan, sebuah langkah yang muncul saat mempersiapkan rilis Edisi Pemerintah DJI , sebuah drone Mavic Pro yang dirancang ulang yang dirancang untuk digunakan oleh badan-badan pemerintah.

