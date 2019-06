JAKARTA- Tiga pembuat konsol game terbesar di dunia, Sony, Microsoft, Nintendo telah bekerjasama untuk menentang perang dagang AS-China. Mereka beralasan jika perang dagang semakin meningkat maka pemberlakuan tarif dapat menyebabkan gangguan signifikan industri game.

Bahkan, para eksekutif dari tiga perusahaan tersebut bersama mengajukan keluhan bersama kepada Perwakilan Dagang Amerika Serikat belum lama ini. Lengkapnya, keluhan mengungkapkan dampak besar dan kerusakan ekonomi yang tidak semestinya terhadap tarif yang diusulkan pada konsol video game terhadap seluruh ekosistem video game.

“Sementara kami menghargai upaya Administrasi untuk melindungi kekayaan intelektual AS dan mempertahankan kepemimpinan teknologi tinggi AS, kerugian yang tidak proporsional yang disebabkan oleh tarif ini untuk konsumen dan bisnis AS akan merusak bukan memajukan tujuan ini,” tulis Sony, Microsoft, dan Nintendo.

Ketiga perusahaan juga meminta administrasi Trump untuk menghapus bagian yang terkait dengan konsol video game dari daftar final tarif yang diusulkan dan menahan diri dari menerapkan tarif pada produk-produk ini.

“Industri video game membuat konsol video game teknologi tinggi inovatif yang menghibur dan melibatkan konsumen dari segala usia dan mendukung bisnis dari semua ukuran di seluruh Amerika Serikat. Sebagai pembuat dari hampir semua konsol video game di Amerika, Microsoft, Nintendo, dan SIE (Sony Interactive Entertainment) memimpin pertumbuhan segmen pasar game yang dinamis dan sangat inovatif ini, ”kata perusahaan-perusahaan dalam komplain.

Baca Juga: DJI Juga Terkena Imbas Perang Dagang China-AS?

Menurut keluhan tersebut, industri video game AS menghasilkan total pendapatan USD36 miliar pada 2017 dan USD43,4 miliar pada 2018, mencerminkan pertumbuhan lebih dari 20 persen.

Perusahaan-perusahaan memperingatkan ribuan pekerjaan AS akan berisiko, seluruh industri, secara langsung dan tidak langsung, mempekerjakan lebih dari 220.000 orang di negara ini. Para eksekutif juga mencatat bahwa inovasi dalam industri game akan terhenti, dan konsumen, pengembang video game, pengecer dan produsen konsol akan membayar biaya dengan harga yang lebih tinggi.

"Meskipun kami menghargai tujuan Administrasi untuk memperkuat perlindungan IP di China, konsol video game bukan fokus dari praktik China yang ditargetkan oleh penyelidikan ini," lanjut perusahaan.

“Konsol video game bukan prioritas dalam kebijakan industri Cina, misalnya Made in China 2025. Memang, konsol video game yang dikembangkan dan bermerek Cina sebenarnya tidak ada; satu konsol video game yang diluncurkan pada 2016 belum diterima dengan baik oleh pasar. ”

Perang dagang antara AS-China telah dimulai tahun lalu setelah Presiden AS Donald Trump memberlakukan 25% tarif pada USD50 miliar senilai barang-barang China.

(ahl)