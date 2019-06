21 Juni, pengembang Pokemon Go, Niantic, Inc. baru saja merilis satu lagi game dengan teknologi AR (augmented reality), yakni Harry Potter: Wizards Unite. Ya, kini dunia penuh sihir dalam film Harry Potter akan segera menjadi nyata. Game Harry Potter: Wizards Unite mengadaptasi dari versi novel maupun film Harry Potter.

Dalam game ini, kalian dapat melihat secara langsung bagaimana dunia fantasy dalam versi realistis.Di mana nantinya dalam permainan Harry Potter: Wizards Unite akan menggunakan teknologi AR atau Augmented Reality. Kalian juga perlu mengaktifkan kamera dan lokasi untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

Hal ini karena map game dibuat berdasarkan peta dunia nyata layaknya gamePokemom GO.Selain itu ada banyak fitur menarik dalam game Harry Potter: Wizards Unite. Salah satunya adalah para penyihir yang harus kalian lawan di jalanan kota.

Gameplay battlenya pun sangat unik dan menyenangkan. Jika dilihat dari kamera Smartphone, kalian akan merasa seakan sedang melawan penyihir yang ada di depan. Game Harry Potter: Wizards Unite ini juga telah dirilis pada tanggal 21 Juni lalu untuk region US dan UK, termasuk di Indonesia.

Jadi, buruan unduh permainannya sekarang juga!

Kalau Anda pemula untuk game ini, silakan tonton panduannya di video di bawah ini.