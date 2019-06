SOLO — Sejumlah produsen smartphone tengah berlomba-lomba membuat desain ponsel dengan sedikit bezel atau garis tepi pada layar, namun masih disertai kamera depan. Mulai dari kamera di poni, kamera pop-up, hingga kamera flip-up telah diproduksi beberapa produsen smartphone.

Namun kini, para produsen smartphone sedang gencar berlomba-lomba memproduksi ponsel dengan kamera depan yang ditanam di dalam layar. Dengan begitu, layar ponsel tak akan memiliki bezel, namun masih memiliki kamera depan yang tak tampak dari luar.

Untuk urusan kamera tanam di dalam layar, Oppo menjadi produsen ponsel pertama di dunia yang memamerkan hal tersebut. Smartphone dengan teknologi seperti itu dipamerkan Oppo pada acara Mobile World Congress 2019 atau Kongres Ponsel Dunia 2019 di Shanghai, Tiongkok belum lama ini.

Oppo Mobile India, melalui akun Twitter @oppomobileindia, Rabu (26/6/2019), lantas memamerkan ponsel dengan kamera tanam di layar tersebut melalui video. "Oppo memperkenalkan solusi baru untuk ponsel dengan tampilan layar penuh. Under screen camera [kamera tanam di layar] telah terungkap," tulis manajemen Oppo Mobile India.

Namun demikian, Phone Arena menyebut smartphone terbaru dari Oppo itu belum akan dijual pada 2019 ini. Oppo dikabarkan akan masih membutuhkan beberapa uji coba terhadap teknologi kamera tanam di layar tersebut.

OPPO's brand new solution for full-screen display - Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/k5qEQ3QNta— OPPO India (@oppomobileindia) June 26, 2019