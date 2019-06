JAKARTA - Apple dilaporkan memulai produksi komputer Mac Pro terbaru di China. Langkah ini menunjukkan perubahan dari perangkat Apple yang dibuat di Amerika Serikat (AS), kini menjadi diproduksi di pabrik China.

Dilansir Sputniknews, Sabtu (29/6/2019), padahal saat ini terjadi perang dagang antara AS dan China, namun tidak menyurutkan langkah Apple tersebut. Raksasa teknologi ini kabarnya sudah menandatangani kontrak dengan Quanta Computer Inc untuk memproduksi komputer desktop senilai USD6.000.

Perusahaan juga dikabarkan sedang meningkatkan produksi di sebuah pabrik di dekat Shanghai, orang-orang yang akrab dengan masalah tersebut mengatakan kepada The Wall Street Journal.

Seperti diketahui, Mac Pro adalah perangkat khusus untuk komunitas profesional. Model-model sebelumnya, yang dirilis pada 2013, dibangun seluruhnya di AS. Saat itu, Kepala Eksekutif Apple Tim Cook melantunkan rencana untuk membangunnya di dalam negeri.

Apple menginvestasikan USD100 juta dalam peralatan dan perlengkapan lain untuk pabrik di Austin, Texas, yang dijalankan oleh produsen kontrak Flex Ltd. Setiap komputer dicap dengan "Dirakit di AS."

Seorang juru bicara Apple mengatakan kepada Fox News bahwa Mac Pro baru dirancang dan direkayasa di AS dan mencakup komponen buatan AS. Apple mengatakan mendukung produksi di 30 negara bagian AS dan menghabiskan USD60 miliar tahun lalu dengan lebih dari 9.000 pemasok AS.

(ahl)