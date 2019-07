JAKARTA - Facebook mengakui pada 3 Juli layanan mereka mengalami gangguan. Gangguan tersebut berdampak pada pengguna di sebagian wilayah dan perusahaan mengungkap mereka tengah mengerjakan masalah ini.

"Selama operasi maintenance rutin kami, kami terpicu pada isu yang membuat beberapa orang sulit untuk upload atau berkirim foto dan video," kata Facebook.

Seperti dilaporkan Channelnewsasia, perusahaan masih menginvestigasi dampak keseluruhan dari gangguan ini.

tfw you're a social media manager and Instagram, Facebook, and Whatsapp all go down at the same time pic.twitter.com/7ZzLeXwxno — rob trench (@robtrench) July 3, 2019

Baca Juga: Tanggapan Facebook Indonesia Soal Uang Digital 'Libra'

Layanan monitoring online DownDetector melaporkan bahwa gangguan dimulai sekira 1200 GMT dan berdampak pada layanan Facebook, Instagram dan WhatsApp.

Kabarnya, lebih dari 14 ribu pengguna melaporkan masalah ini di Instagram, sementara lebih dari 7.500 dan 1.600 pengguna komplain di Facebook dan WhatsApp.

Hashtag #Facebookdown dan #instagramdown sempat menjadi trending di Twitter, di mana pengguna di seluruh dunia melaporkan gangguan layanan pada aplikasi media sosial ini. (per)

Facebook messenger, WhatsApp and Instagram images are down.

ITS AN EMERGENCY. pic.twitter.com/yDTfcBDpWu— Brook (@broook) July 3, 2019

@WhatsApp @instagram is there some glitch going on 🤔 I can send pics but the receiver is unable to open them .



Cannot download the image 😪 pic.twitter.com/PQOlBQf0Tn— sagar (@sagarstf) July 3, 2019

Baca Juga: Facebook Bangun Lab Inovation, Dorong Komunitas Startup hingga Developer Berkembang

(ahl)