JAKARTA- Facebook, Instagram, dan WhatsApp mengalami down secara serentak. Pengguna tidak dapat memuat gambar dan video pada seluruh aplikasi pada 3 Juli 2019 malam.

Dilansir dari laman The Verge, Kamis (4/7/2019) Facebook pun langsung mengkonfirmasi dan meminta maaf atas kejadian tersebut pada akun Twitter resminya.

"Sebelumnya hari ini, beberapa orang dan (akun) bisnis mengalami masalah dalam mengunggah atau mengirim gambar, video, dan file lainnya di aplikasi kami. Masalahnya telah diselesaikan dan kami harus kembali 100% untuk semua orang. Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi," kata pihak Facebook.

Earlier today, some people and businesses experienced trouble uploading or sending images, videos and other files on our apps. The issue has since been resolved and we should be back at 100% for everyone. We're sorry for any inconvenience.