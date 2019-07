JAKARTA - Layanan WhatsApp, Facebook dan Instagram dilaporkan down. Kabarnya, gangguan layanan media sosial ini berdampak pada pengguna di benua Eropa dan Amerika, juga dialami oleh pengguna di Indonesia.

Penyebab layanan media sosial ini down lantaran terjadi kesalahan ketika maintenance. Akun terverifikasi Facebook Business menjelaskan tentang gangguan ini melalui Twitter.

During one of our routine maintenance operations, we triggered an issue that is making it difficult for some people to upload or send photos and videos. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience.— Facebook Business (@FBBusiness) July 3, 2019