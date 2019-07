JAKARTA - Infinix akan meluncurkan smartphone terbaru untuk pasar Indonesia. Smartphone tersebut dinamakan Infinix S4.

“Perkembangan smartphone yang sangat pesat di Indonesia mewajibkan kami untuk terus membuat inovasi-inovasi yang up-to-date namun dengan harga yang sangat terjangkau. Masih dengan tujuan brand kami yaitu 'Innovation for Everyone', kami yakin semua orang layak dan harus mendapatkan inovasi tanpa harus takut dengan keterbatasan finansial yang ada," kata Christian Sudibyo, Vice President Infinix Indonesia, seperti dikutip Antaranews.

Infinix S4 disebut Christian cocok bagi kaum milenial urban di Indonesia karena meski harganya terjangkau, spesifikasinya cukup mumpuni. Keunggulan Infinix S4 adalah kamera low-light AI Selfie yang diklaim memiliki kemampuan di atas rata-rata smartphone sekelasnya.

Infinix S4 juga memiliki RAM berkapasitas besar. Country Marketing Manager Infinix Indonesia, Sergio Ticoalu menambahkan Infinix S4 bakal menjadi sub-flagship pertama tahun ini yang akan diperkenalkan di pasar Indonesia.

"Dengan Infinix S4 kami ingin memberikan semangat tanpa batas kepada anak muda di Indonesia untuk dapat menerobos batasan yang ada sehingga mereka tidak perlu takut lagi untuk mendapatkan inovasi keren dan up-to-date," kata Sergio.

Itu bukan gaya terbaikmu jika kamu masih punya batas!



The wait is over, It's time to break the limit!



09.07.19 #TABRAKBATAS #INFINIXS4 pic.twitter.com/tS7g5zAifi— Infinix Indonesia (@InfinixIndo) July 4, 2019