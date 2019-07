JAKARTA- Setelah sukses membuat game dengan teknologi Augmented Reality (AR), Pokemon Go. Developer Pokemon Go kembali membuat game dengan teknologi AR kali mengadopsi film dan novel terkenal Harry Potter.

Dilansir dari laman Japan Today, Jumat (5/7/2019) game tersebut hadir di Jepan dan mengusung tema sihir dengan dunia nyata. Lengkapnya, versi Jepang Harry Potter: Wizards Unite dirilis oleh co-developer Pokemon Go Niantic Inc dan Warner Bros.

Di Jepang, novel, film, taman hiburan dan barang dagangan yang terinspirasi oleh waralaba Harry Potter telah menjadi sangat populer.

Game terbaru memulai debutnya pada sistem operais iOS, Android dan Google LLC di Amerika Serikat, Inggris, Australia dan Selandia Baru pada 21 Juni, dan sekarang dapat diunduh secara gratis di lebih dari 100 negara termasuk Jepang.

Mirip dengan konsep Pokemon-Go, pengguna menangkap karakter virtual yang muncul di layar smartphone mereka berdasarkan lokasi pemain di dunia nyata.

Dalam permainan Harry Potter terbaru, seorang pemain, dengan ID yang dikustomisasi, akan bertemu berbagai makhluk dan kemudian mencoba mengembalikannya ke dunia sihir dengan memberikan mantra.

Seorang pemain juga dapat mengunjungi "penginapan" untuk mendapatkan kembali energi atau bertemu pemain lain di "benteng" tempat mereka bertempur dengan penyihir dan makhluk. Bintik-bintik seperti itu akan muncul di layar smartphone.

"Tahun ini menandai peringatan 20 tahun sejak penjualan pertama seri Harry Potter di Jepang. Beberapa penggemar saat itu menikmati mereka dengan anak-anak mereka," kata Masami Takahashi, presiden Warner Bros Jepang, pada acara pers di Tokyo.

Di antara game smartphone berbasis lokasi serupa lainnya, Square Enix Co. akan merilis judul baru dari seri Dragon Quest bermain peran populer yang disebut "Dragon Quest Walk" akhir tahun ini yang memungkinkan pemain untuk menemukan dan bertarung monster di dunia nyata lokasi.

