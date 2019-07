JAKARTA - Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF) kembali menggelar BEKRAF Game Prime (BGP 2019) tahun ini. BGP 2019 menjadi ajang keempat yang akan dilaksanakan pada 13 Juli hingga 14 Juli 2019, di Balai Kartini, Jakarta. BGP 2019 kali ini mengusung tema “Game is the Future of Sport, Entertainment and Business".

Menurut Deputi Infrastruktur BEKRAF, Hari Santosa Sungkari industri game saat ini menjadi sub sektor kekinian yang sangat seksi. Bahkan penetrasi game di Indonesia mencapai 56 persen dari total penduduk.

"Industri game di Internasional bahkan dua kali lebih besar dari industri film. Sehingga BEKRAF berharap dengan adanya ajang BEKRAF Game Prime (BGP 2019) dapat lahir pengembang game baru," kata dia dalam konferensi pers di Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Tahun ini BEKRAF berharap akan ada 18.000 pengunjung yang akan meramaikan ajang ini. Sebelumnya, BGP 2018 diramaikan oleh sekira 16.000 pengunjung dalam tiga hari.

BGP 2019 juga diharapkan bukan hanya menjadi event industri game terbesar di Indonesia, melainkan juga salah satu event industri game papan atas di kawasan Asia Tenggara.

Adapun beberapa hal yang dapat ditemukan di BGP 2019 ini, yakni dari puluhan game developer dalam negeri yang akan unjuk game terbaru mereka, sampai dengan Turnamen Esports.

Nantinya sebanyak 8 tim esports pro dan semi-pro akan bertanding dalam cabang Clash of Titans, antara lain: RRQ, Aerowolf, Louvre, Island of Gods, GGWP Esports, The Prime, Saints Indo dan Bigetron.

Kemudian, untuk para pecinta game Virtual Reality (VR) dan Augmented Reality (AR), BGP 2019 akan menyediakan area khusus untuk bermain game VR & AR.

Menariknya lagi, pengunjung juga dapat bermain berbagai macam board game hasil karya para desainer Indonesia seperti dingdong atau Arcade Game. Selain arcade retro, pengunjung dapat mencoba simulator balap yang biasanya digunakan para pembalap profesional untuk latihan.

Kemudian, bagi para artist, baik itu komikus, ilustrator ataupun artist game, BGP 2019 menghadirkan satu area khusus yang menghadirkan banyak artist bertalenta di Indonesia. Para kolektor toys & action figure juga dapat menambah koleksinya, karena akan ada banyak komunitas dan juga produsen mainan baik dalam negeri maupun luar negeri di sini.

BGP 2019 juga akan menganugerahkan penghargaan kepada para developer berprestasi selama satu tahun terakhir sebagai bentuk apresiasi atas usahanya memajukan industri game Indonesia.

Beberapa game dan developer paling berprestasi di Indonesia pun bisa mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karyanya di luar negeri.

BGP 2019 dibuka secara umum dan gratis. Tiket BEKRAF Game Prime 2019 bisa didapatkan dengan mengunjungi link sebagai berikut: https://bit.ly/bgp2019public.

