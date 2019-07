JAKARTA- Huawei Mate 30 Pro dan Huawei Mate 30 diprediksi akan memiliki banyak kamera. Hal ini lantaran Huawei P30 Pro dilengkapi dengan empat kamera belakang. Meskipun demikian tatak letak lensa dan bentuknya tampaknya akan berbeda dengan Huawei P30 Pro.

Dilansir dari laman Tech Radar, Selasa (9/7/2019) sebuah gambar dibocorkan dan dibagikan oleh akun Weibo @ichangezone menunjukkan bagian belakang Huawei Mate 30 atau Huawei Mate 30 Pro. Ponsel tersebut memiliki modul atau bentuk wadah kamera melingkar yang menampung empat lensa dan sebuah LED flash.

Tampilan yang sedikit futuristik ini berbeda dengan Huawei Mate 20 Pro, yang memiliki tiga lensa blok persegi yang lebih kecil, dan Huawei P30 Pro, yang menggunakan lebih banyak bentuk bujur, dengan satu lensa berada di samping.

Lebih lanjut, salah satu kamera kabarnya akan memiliki 5x optimal zoom. Sepertinya lensa telepoto telah menjadi andalan Huawei dalam kamera smartphonenya.

