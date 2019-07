JAKARTA - Samsung Indonesia melalui posting-an Twitter mengungkap video teaser berdurasi 30 detik. Video ini diyakini merupakan teaser dari perangkat Galaxy Note 10, yang akan dirilis bulan depan.

Dari posting-an Twitter, terungkap bahwa perangkat terbaru yang nanti akan diperkenalkan (Galaxy Note 10) memiliki keunggulan dari sisi fitur maupun spesifikasi. Pengguna tidak perlu lagi repot dalam mendukung pekerjaan.

Video juga menunjukkan adanya fitur stylus, dan sebuah objek menyerupai lensa kamera. Ada kemungkinan perangkat akan mendukung untuk dijadikan PC desktop atau mengambil peran laptop ketika pengguna berada dalam perjalanan.

Posting-an Twitter lebih lanjut mengungkap sebuah tanggal 8 Agustus 2019 dengan hashtag #SamsungEvent.

Say goodbye to hassle, and hello to powerful!

Register now on https://t.co/ZwHvMZlCpg & get a chance to win the Next Galaxy!



See the Next Powerful Galaxy on August 8, 2019 #SamsungEvent pic.twitter.com/yToGVbq9Bz— Samsung Indonesia (@samsungID) 8 Juli 2019