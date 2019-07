JAKARTA - Pengguna Twitter menemukan bahwa layanan yang mereka gunakan mengalami gangguan pada Kamis. Dilaporkan Cnn.com, Social media service Twitter (TWTR) tidak bekerja selama sekira satu jam pada Kamis sore.

Perusahaan mengatakan beberapa orang sekarang dapat mengakses situs lagi. Twitter sempat mengatakan dalam sebuah pernyataan Kamis sore bahwa itu adalah "masalah yang sedang diselidiki orang saat ini mengakses Twitter".

Pengguna dapat terus memantau status situs di status.twitterstat.us. Tidak jelas saat ini seberapa luas pemadaman ini dan sampai berapa lama layanan jejaring sosial ini benar-benar akan pulih.

"Pemadaman itu disebabkan oleh perubahan konfigurasi internal, yang sekarang kami perbaiki," kata Twitter dalam pembaruan yang diposting ke situs pemantauan status.

Twitter is back up for some people, and we're working to make sure our service is available to everyone as quickly as possible. The interruption was due to an internal system change, which we're now fixing. We’re sorry for the inconvenience and should be at 100% soon. https://t.co/HXOiFVbgPK— Twitter Support (@TwitterSupport) 11 Juli 2019