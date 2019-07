JAKARTA - Badan ekonomi kreatif (Bekraf) bekerjasama dengan GGWP.ID dan Asosiasi Game Indonesia (AGI) menggelar Bekraf Game Prime 2019. Event pameran game yang diselenggarakan keempat kalinya ini dimulai pada 13-14 Juli 2019 di Balai Kartini, Jakarta.

"Game is the future of sport, entertainment and business," kata Deputi Infrastruktur BEKRAF, Hari Santosa Sungkari di Jakarta, Sabtu (13/7/2019).

Ia mengatakan bahwa di acara Bekraf Game Prime 2019 yang dimulai hari ini, digelar turnamen eSports game Mobile Legends, dihadiri 57 exhibitor, di mana 50 peserta merupakan developer game indie dan 7 publisher. Selain itu juga ada booth game, virtual reality dan lain-lain yang bisa dimainkan gratis.

Terdapat booth Bekraf untuk pengunjung yang ingin tahu atau bertanya-tanya tentang hak kekayaan intelektual (HKI), membangun pemasaran dan sebagainya.

Lebih lanjut Hari mengungkapkan bahwa tahun ini antusiasme masyarakat lebih besar karena tercatat lebih dari 25 ribu yang melakukan registrasi. Sementara tahun lalu sekira 16-17 ribu yang teregistrasi.

Sebanyak 8 tim esports pro dan semi-pro akan bertanding dalam cabang Clash of Titans, antara lain: RRQ, Aerowolf, Louvre, Island of Gods, GGWP Esports, The Prime, Saints Indo dan Bigetron.

Namun tidak hanya game digital, pengunjung juga dapat bermain berbagai macam board game hasil karya para desainer Indonesia.

BGP 2019 juga akan menganugerahkan penghargaan kepada para developer berprestasi selama satu tahun terakhir sebagai bentuk apresiasi atas usahanya memajukan industri game Indonesia. Bahkan beberapa game dan developer paling berprestasi di Indonesia bisa mendapatkan kesempatan untuk memamerkan karyanya di luar negeri.

BGP 2019 dibuka secara umum dan gratis. Tiket Bekraf Game Prime 2019 bisa didapatkan dengan mengunjungi link https://bit.ly/bgp2019public. Informasi lebih lanjut mengenai BEKRAF Game Prime 2019 ini bisa dilihat di https://event.gameprime.org atau menghubungi contact@gameprime.org.

Baca juga: Asus Rilis Laptop Gaming ROG Harga Rp131 Juta, Ini Spesifikasinya

(ahl)