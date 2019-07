JAKARTA - Bekraf Game Prime (BGP), event Industri game terbesar di Indonesia, kembali hadir untuk keempat kalinya tahun ini pada 13-14 Juli 2019 di Balai Kartini.

Kaskus sebagai platform online turut meramaikan gelaran Bekraf Game Prime selaku Official Community Partner. Partisipasi ini sebagai bentuk dukungan terhadap perkembangan industri game di Indonesia.

"Seperti yang kita ketahui, industri gim berkembang pesat selama beberapa tahun terakhir ini. Mulai dari eSports hingga munculnya developer-developer lokal baru yang mencuri perhatian pecinta game," kata Hilda Hendrio, GM Marketing Kaskus.

Ia mengatakan, besarnya komunitas game juga bisa dilihat melalui keaktifan mereka membahas game di forum Kaskus, baik itu game lawas maupun game yang akan datang.

"Karena itulah, kami terus berpartisipasi aktif mendukung industri game Tanah Air, baik dalam bentuk supporting community seperti di event Bekraf Game Prime, mendukung setiap gathering komunitas gim, turut memberikan edukasi tentang dunia gim, serta meramaikan industri e-sports melalui Kaskus Battleground," jelasnya.

Pada event Bekraf Game Prime ini, Kaskus bersama dengan komunitas pokemon trainer community menggagas gathering Pokemon Go untuk komunitas Pokemon Go sekitar Jabodetabek.

Gathering ini akan diramaikan oleh turnamen PvP bagi para pecinta game Pokemon Go. "Banyak yang mengira Pokemon Go telah menjadi death game dan antusiasmenya tidak sebesar masa awal booming pada tahun 2016. Nyatanya, komunitas Pokemon Go di seluruh Indonesia masih sangat aktif dan rutin kumpul bersama," kata Ridwan Gunawan, Brand Manager Forum Kaskus.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, Kaskus masih menjadi platorm bagi mereka untuk bertukar tips & trik juga janjian untuk kumpul. Hal lain yang membanggakan adalah sekira 20 player Top Global Rank Pokemon Go berasal dari player Indonesia.

Tidak hanya Pokemon Go, Kaskus juga mengadakan turnamen PUBG Kill Frenzy dan menghadirkan penampilan dari komunitas Indochiptunes.

