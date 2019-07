JAKARTA- Hari ini, (15/7/2019) merupakan tahun ajaran baru bagi pelajar di Indonesia dan hari pertama sekolah setelah libur panjang. Menariknya juga menjadi momen bagi siswa kelas satu Sekolah Dasar (SD) dan Taman Kanak-Kanan untuk bersekolah.

Momen hari pertama sekolah menjadi salah satu hal yang dinantikan tak hanya bagi anak-anak, namun juga orang tua. Menariknya beberapa warganet juga ikut merayakan momen tersebut dengan #HariPertamaSekolah di media sosial. Bahkan #HariPertamaSekolah trending di Twitter sejak pagi tadi.

Okezone pun merangkum beberapa tagar kirimin warganet yang mewarnai Twitter pagi ini. Banyak juga warganet yang mengirim cuitan #HariPertamaSekolah yang mengundang tawa.

Ketika lu kira masih jam 6 padahal dah jam 7 lewat be like... #HariPertamaSekolah pic.twitter.com/3v1bLIkgD9 — WhaaDuHeck! (@kejedotexe) 15 Juli 2019

Siapa yang hari-harinya secerah saya? ❤️ Lagi super bahagia, karena @sekolahcikal sudah mulai dengan #haripertamasekolah. Hadir dan kembalinya murid selalu penuh cerita dan banyak tanya. It’s going to be a very meaningful lifelong learning journey! #playgroundoflifelonglearners pic.twitter.com/dEivY2vUsJ— Najelaa Shihab (@NajelaaShihab) 12 Juli 2019