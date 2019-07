JAKARTA- Developer Game, Bandai Namco telah siap untuk membawa Dragon Ball Z dan 8 game lainnya dalam ajang bergengsi Gamescom tahun ini. Ajang ini merupakan pameran dagang untuk video game yang diadakan setiap tahun di Cologne, Jerman. Gamescom 2019 akan diadakan pada 20 Agustus 2019 dan berlangsung selama 40 hari.

Dilansir dari Escapist Magazine, Senin (15/7/2019) lebih lanjut, meskipun developer mengungkapkan jika pihaknya akan membawa 9 permainan pada ajang Gamescom kali ini. Namun, pada situs Bandai Namco hanya ada tujuh judul untuk saat ini. Adapun 7 judul game yang akan dibawa pada 20 hingga 24 Agustus di Hall 6 - B 41 di Pusat Pameran Koelnmesse, yakni sebagai berikut:

Baca Juga: Bekraf Game Prime 2019 Tampilkan VR hingga Game Dingdong

1. Dragon Ball Z: Kakarot

2. Code Vein

3. One Piece: Pirate Warriors 4

4. The Dark Pictures: Man of Medan

5. One Punch Man: A Hero Nobody Knows

6. RAD

7. Disney Tsum Tsum Festival

Sorotan dari daftar game milik Bandai Namco adalah One Piece: Pirate Warriors 4. Pasalnya game ini untuk pertama kalinya dibuka untuk umum dan dimainkan pertama kali di Gamescom.

Baca Juga: Kaskus Dukung Komunitas Pokemon Go hingga Turnamen PUBG di BGP 2019

Baca Juga: Nintendo Siapkan Switch Terbaru dengan Hardware Lebih Kuat



(ahl)