JAKARTA - Produsen smartphone asal China, Realme dikabarkan akan memboyong ponsel terbarunya Realme X pada 25 Juli 2019 di pasar Tanah Air.

Marketing Director realme SEA, Josef Wang mengatakan bahwa Realme X adalah salah satu produk yang disiapkan oleh Realme untuk bersaing di pasar smartphone global, termasuk Indonesia.

"Tujuan kami adalah untuk menciptakan produk dengan serangkaian pengalaman baru dan unik bagi anak muda. Realme X mencerminkan filosofi Realme yang "Dare-to-Leap" di mana smartphone ini kami ciptakan penuh inovasi. Di masa depan, realme berharap untuk terus tumbuh bersama anak muda dan menjadi simbol bagi mereka yang berada di garis depan untuk tren baru,” kata Josef dalam keterangan resminya, Senin (15/7/2019).

Josef juga mengungkapkan jika beberapa fitur pada Realme X juga hadir pertama kali pada ponsel Realme, seperti layar full-screen tanpa notch, yang memungkinkan smartphone ini untuk memiliki rasio screen-to-body hingga 91,2 persen.

Realme X mengusung layar FHD+ Super AMOLED 6,53 inci dan mendukung VOOC Flash Charge 3.0. Realme X juga smartphone pertama Realme yang hadir dengan fingerprint di layar berbasis optik untuk mengamankan data penting di dalamnya.

Hal terbaik yang dihadirkan oleh Realme X datang dari sektor kamera. Realme X memiliki konfigurasi kamera ganda di bagian belakang beresolusi 48MP dengan sensor Sony IMX586 dan kamera sekunder 5MP.

Kamera ini juga dilengkapi dengan mode Nightscape yang mampu digunakan untuk pemotretan low light yang ditingkatkan. Terdapat fitur Chroma Boost untuk mendapatkan foto dengan ketajaman warna yang diklaim lebih baik.

Untuk kamera selfie, Realme X dilengkapi dengan kamera pop-up yang naik dari tengah atas frame dan hanya membutuhkan waktu sekitar 0,74 detik untuk dioperasikan. Mekanisme kamera pop-up ini menggunakan kamera beresolusi 16MP dengan sensor Sony IMX 471 untuk mengambil foto selfie. Sayangnya spesifikasi lainnya seperti prosesor dan baterai belum diungkap oleh Realme.

Meskipun demikian, Realme juga mengonfirmasi jika pihaknya akan meluncurkan edisi khusus dan terbatas Realme X Spider-Man: Far From Home. Realme dan Spider-Man: Far From Home berkolaborasi untuk meluncurkan paket bundel edisi khusus Spider-Man.|

Baca juga: iPhone 2020 Akan Hadir dengan Poni Lebih Kecil?

(ahl)