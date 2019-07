JAKARTA- Instagram tampaknya terus merombak platform miliknya. Beberapa waktu lalu, Instagram menguji desain baru yang tidak akan lagi menampilkan jumlah 'like' pada postingan pengguna lain.

Meskipun demikian, pengguna Instagram masih bisa melihat siapa saja yang menyukai foto dan video miliknya. Dilansir dari laman Tech Crunch, Jumat (19/7/2019) sebelumnya fitur baru ini hanya diluncurkan di Kanada, namun dikabarkan diluncurkan untuk pengguna di enam negara pada 18 Juli 2019.

Baca Juga: Merasa Toxic, Ini Cara Menghapus atau Menonaktifkan Instagram

Enam negara baru tersebut yakni Irlandia, Italia, Jepang, Brazil, Australia, dan Selandia Baru. Namun ada yang aneh, bahwa beberapa pengguna di Kanada mengatakan jika pada 18 Juli 2019 fitur like telah kembali lagi ke platform mereka. Namun, Instagram mengkonfirmasi kepada kami bahwa pengujian di Kanada masih berlangsung.

Fitur like pada Instagram tampaknya telah dijadikan tolak ukur kepopuleran seseorang di Instgram. Bahkan beberapa dari mereka, telah menghapus postingan saat menerima sedikit like. Bahkan, beberapa studi juga menyebutkan hal tersebut bisa berdampak pada mental seseorang. Pengguna Intagram menggunakan banyaknya like untuk membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain.

 Baca Juga: Instagram Rilis Fitur untuk Cegah Bullying

(ahl)