JAKARTA - Instagram hadir dengan fitur-fitur baru yang memudahkan komunikasi di antara pengguna. Perusahaan juga tampak aktif di dalam menjaga layanan mereka agar tidak memberikan efek buruk bagi pengguna.

Baru-baru ini dikabarkan bahwa Instagram menambah 6 negara lagi untuk uji coba fitur menyembunyikan jumlah like pada posting-an pengguna. 6 negara tersebut yakni Irlandia, Italia, Jepang, Brazil, Australia, dan Selandia Baru.

Alasan perusahaan menghilangkan informasi jumlah like lantaran fitur ini tampaknya telah dijadikan tolak ukur kepopuleran seseorang di Instagram. Bahkan beberapa dari mereka, telah menghapus postingan saat menerima sedikit like.

Bahkan, beberapa studi juga menyebutkan hal tersebut bisa berdampak pada mental seseorang. Pengguna Instagram menggunakan banyaknya like untuk membanding-bandingkan dirinya dengan yang lain.

We’re currently running a test that hides the total number of likes and video views for some people in the following countries:



✅ Australia

✅ Brazil

✅ Canada

✅ Ireland

✅ Italy

✅ Japan

✅ New Zealand pic.twitter.com/2OdzpIUBka— Instagram (@instagram) 17 Juli 2019